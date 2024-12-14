مدبولي يزور أسوان لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بكوم أمبو

زيارة رئيس الوزراء لأسوان..يستعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لزيارة محافظة أسوان، حيث سيقوم بافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمنطقة كوم أمبو، تعتبر هذه المحطة إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ويرصد الموجز التفاصيل.

أهمية المحطة الجديدة



تساهم المحطة الجديدة في توفير طاقة نظيفة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مما يدعم الخطط الطموحة للدولة لتحسين البيئة وزيادة الإنتاجية، يُعد المشروع خطوة استراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاعتماد الأكبر على الطاقة المتجددة.

مشروعات إضافية ضمن الجولة



من المقرر أن يتفقد مدبولي عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى عقد لقاء مع القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية، تهدف الجولة إلى تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة وتعزيز جودة حياة المواطنين.

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