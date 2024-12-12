رئيس الوزراء يكشف عن خطة متكاملة للحماية الأجتماعية للمواطنين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قادرة على توفير جميع احتياجات المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجهها، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، و أكد مدبولي على أن الحكومة تركز على تقديم حزم من الحماية الاجتماعية لضمان استدامتها وتلبية احتياجات المواطنين ،ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

وأشار أن الدولة تتحمل10 مليارات جنيه شهرياً، فيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، مضيفا أن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للقائه مع عدد من القامات الفكرية، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد مزيد من اللقاءات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، من حيث الأعداد المستفيدة والقيمة المالية المقدمة، بهدف ضمان استمرارية هذه البرامج على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تشريعات جديدة سيتم تبنيها لتوفير الموارد المالية المستدامة اللازمة لدعم هذه البرامج بصورة أكبر.

وأكد علي أن الحكومة ملتزمة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة الأعداد المستفيدة من برامج الدعم وتعزيز قيمتها. وأشار إلى أن ذلك جزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الحياة المعيشية للمواطنين.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتأثيراتها على الفئات الأكثر احتياجًا. تعتبر برامج الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من سياسات الحكومة لضمان رفاهية المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" التى عقدت فى الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية فى التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.

وتابع أن وكالة الأنباء العالمية رويترز، أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصرى وصرحت بزيادة النمو الاقتصادى المصرى، وتوقعت أن يكون التضخم فى حدود الـ 20.4%.

وصرح أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعاً " الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك مناقشات بناءه مع صندوق النقد الدولى ، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.

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