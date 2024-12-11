متحدث الحكومة يطمئن المواطنين بشأن اسعار السلع الأساسية

اسعار السلع.. تحاول الحكومة بكل جهودها تحسين الخدمات للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالأسعار ، لهذا تواصل عمل إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية بالدولة.

وفى هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إعلان ما تقوم به من إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية بالدولة.

الموجز يتناول رصد تفاصيل رسالة متحدث الحكومة للمواطنين لطبيعته حول استقرار اسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

رسالة متحدث الحكومة للمواطنين حول اسعار السلع

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مؤكدًا أن سياسة الحكومة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك حرص كبير من قبل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها أسعار السلع الأساسية، وتوسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجًا في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية.

ووجه متحدث الحكومة؛ رسالة طمأنينه للمواطنين، بشأن كماليات اسعار السلع الأساسية، قائلاً: «لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ، ويتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر».

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الحكومة تبحث حاليا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عمليات التصنيع المحلي، فضلا عن مستهدفات خفض معدل التضخم وتحقيق استقرار في أسعار السلع بجانب استقرار في الاقتصاد الكلي مع خفض الدين الخارجي.

اسعار السلع

وتابع الحمصاني: الدولة حريصة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، وعام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استرايجيين، من بينهما 4 شركات تابعين للقوات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة صرف سلع شهر ديسمبر 2024 لأصحاب البطاقات، البالغ عددهم 62 مليون مستفيد، بلغت 75% منذ اليوم الأول للصرف.

وأوضحت انتظام عمليات الصرف في حوالي 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، لتوفير 31 صنفًا من قائمة اسعار السلع التموينية، مؤكدة استمرار صرف السلع بنفس أسعار الأشهر السابقة، حيث يباع السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والزيت بسعر 30 جنيهًا للزجاجة سعة 800 مل.

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