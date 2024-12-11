رئيس الوزراء: طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل خطة الحكومة لطرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة السيولة في السوق المالية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسماء الشركات المستهدفة

أوضح مدبولي أن الشركات الأربع التي سيتم طرحها هي:

شركة صافي: المعروفة بدورها البارز في إنتاج وتوزيع المياه المعبأة.

شركة شيل أوت: التي تمتلك سلسلة محطات وقود تقدم خدمات متميزة.

شركة وطنية: المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الوقود.

شركة سايلو فودز: التي تعد من أبرز الشركات في قطاع الصناعات الغذائية.

آلية الطرح والأسهم المتاحة

أكد رئيس الوزراء أن الطرح سيكون في البورصة المصرية، وليس لصالح شركاء استراتيجيين، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد من الاستثمار في هذه الكيانات الكبرى.

وأضاف مدبولي أنه سيتم طرح شركتي وطنية وصافي مع حلول منتصف العام المقبل 2025، على أن تُعلن نسب الطرح وحصص الأسهم المتاحة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، حيث إن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على السوق المصري.

رئيس الوزراء

الرؤية المستقبلية لعام 2025

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف طرح إجمالي 10 شركات في البورصة المصرية بحلول عام 2025، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار بمصر.

أهداف الطرح وأهميته

تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن يساهم الطرح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة السيولة في البورصة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

تؤكد الحكومة من خلال هذا الطرح التزامها بمبادئ الشفافية والإفصاح، حيث سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل الطرح وأحجام الأسهم المتاحة قبل بدء عملية الاكتتاب، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

ويعكس طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، فضلاً عن توفير فرص استثمارية متنوعة للمواطنين. وتؤكد هذه الخطوة التزام القيادة السياسية والحكومة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.

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