مصر تتعاون مع شركة ميرمك الإيطالية لتوطين أنظمة الإشارات الحديثة

توطين انظمة الإشارات في مصر.. تواصل وزارة النقل سعيها الدائم نحو جذب المستثمرين ونقل التكنولوجيا إلى مصر، في إطار خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق كوادر مصرية قادرة على تصميم وتصنيع أنظمة الإشارات.

وفي هذا الصدد، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات مع فيتو برتوزا، مالك شركة ميرمك الإيطالية، المختصة في أنظمة الإشارات وفحص قياس السكة.

توطين انظمة الإشارات في مصر

الموجز يستعرض تفاصيل ختام زيارة وزير النقل لدولة إيطاليا، والتي من خلال بحث كيفية توطين انظمة الإشارات في مصر، حيث تم استعراض التعاون المشترك مع شركة ميرمك التي تعمل بأنظمتها في 73 دولة حول العالم.

وشدد وزير النقل على أهمية استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة النقل، وخاصة أنظمة الإشارات، من خلال جذب المستثمرين ونقل التكنولوجيا إلى مصر.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق كوادر مصرية قادرة على تصميم وتصنيع أنظمة الإشارات، فضلاً عن التحكم الآلي في مسير القطارات، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إنشاء مركز إقليمي لأنظمة الإشارات في مصر



من ناحيته، أكد فيتو برتوزا، مالك شركة ميرمك، أن رؤية الشركة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مركز إقليمي للشركة في مصر، وأوضح أن المركز لن يقتصر على تلبية الاحتياجات المحلية، بل سيخدم أيضًا أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب مواجهة الطلب المتزايد على أنظمة الإشارات في أوروبا.

خطة توطين صناعة أنظمة الإشارات في مصر



استعرضت شركة ميرمك خطتها لتوطين صناعة أنظمة الإشارات في مصر، والتي ترتكز على إنشاء مصنع محلي وأكاديمية تدريب متخصصة لتأهيل كوادر مصرية في هذا المجال. وتتضمن الخطة مرحلتين رئيسيتين:

1. مرحلة التصميم والبرمجة: وتشمل تصميم أنظمة الإشارات وبرمجتها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي.



2. مرحلة التصنيع والصيانة: وتشمل تصنيع المكونات، وإجراء الاختبارات، وتقديم خدمات الصيانة لضمان استدامة الأنظمة.

الدعم الحكومي لنجاح خطة التوطين



أكد الفريق كامل الوزير التزام الدولة المصرية بتقديم الدعم اللازم لشركة ميرمك لضمان نجاح خطة التوطين، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم المشروع والانتهاء من الاتفاقيات ذات الصلة، وكما تم الاتفاق على البدء في إجراءات تأسيس مصنع الشركة في مصر في أسرع وقت ممكن.

جولة وزير النقل

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يمثل هذا التعاون خطوة هامة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال أنظمة الإشارات في مصر، مما يعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي لصناعة النقل ويخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

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