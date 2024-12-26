تعديل مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في القليوبية لعام 2024/2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية عن تعديل مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بجداول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، يأتي هذا التعديل تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة المسيحيين لعام 2025، ويرصد الموجز المواعيد الجديدة.

المواعيد المعدلة حسب الصفوف

الصف الثالث الابتدائي:

من 1 يناير 2025 حتى 30 ديسمبر 2024.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

من 1 يناير 2025 إلى 2 يناير 2025، ومن 2 يناير 2025 حتى 4 يناير 2025.

الصف الثاني الابتدائي المجتمعي:

من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2024.

الصف الثالث الابتدائي المجتمعي:

من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2024.

الصف الثالث الإعدادي:

من 1 يناير 2025 حتى 30 ديسمبر 2024.

الصف الثالث الثانوي:

من 1 يناير 2025 حتى 29 ديسمبر 2024.

الصفين السابع والثامن الابتدائي (صم):

من 1 يناير 2025 حتى 30 ديسمبر 2024.

الصفين الأول والثاني الإعدادي (مكفوفين):

من 1 يناير 2025 حتى 30 ديسمبر 2024.

الصفين الأول والثاني الثانوي (مكفوفين):

من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2024.



توضيحات إضافية

يهدف هذا التعديل إلى مراعاة الأجواء الاحتفالية وضمان سير الامتحانات بشكل يتناسب مع ظروف الطلاب وأسرهم خلال هذه الفترة.

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