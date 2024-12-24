حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024.. التعليم ترد

تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024/2025.. تداولت أخبار حول تأجيل امتحانات الشهادة السودانية 2024 خلال الفترة الأخيرة، ولهذا يتساءل الكثيرين حول حقيقة الأمر أم أنها إشاعة.

وبناءً على التساؤلات المتداولة عبر محرك جوجل من قبل عدد كبير من الطلاب السودانيين وأولياء أمورهم حول حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024، فيما يلى سنكشف لكم من خلال موقعنا الموجز التفاصيل الكاملة.

حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024

ومن ناحيتها، نفت وزارة التعليم السودانية تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية مشيرة إلى أنها ستبدأ في 28 ديسمبر 2024، وستستمر حتى 9 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2025

وإليكم جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2025 وهو كالتالي:

السبت 28 ديسمبر: تربية إسلامية + فنون (جلسة ثانية)

الأحد 29 ديسمبر: مادة علوم الحاسوب

الإثنين 30 ديسمبر: مادة الأحياء + العلوم الهندسية

الثلاثاء 31 ديسمبر: مادة الجغرافيا + علوم أسرية

الخميس 2 يناير: كيمياء + دراسات إسلامية + أدب إنجليزي

السبت 4 يناير: مادة اللغة العربية

الأحد 5 يناير: مادة الفيزياء + مادة التاريخ

الإثنين 6 يناير: مادة اللغة الفرنسية

الأربعاء 8 يناير: مادة اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 7 فبراير: مادة الرياضيات الأساسية + الرياضيات المتخصصة

نصائح قدمتها وزارة التعليم السودانية للطلاب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السوداني، عن بعض النصائح لطلابها السودانيين لإجتياز الامتحان بأمان، وجاءت النصائح كالتالي :

حل الامتحانات في ظروف مشابهة لبيئة الامتحان الحقيقي: هذا يساعدك في تحسين قدرتك على

التعامل مع الضغط الزمني.

قارن إجاباتك مع الإجابات النموذجية، حيث سيؤدى ذلك لـ مساعدك على تحديد نقاط التحسين والتأكد من أنك على المسار الصحيح.

كرر حل الامتحانات، إذ يساعدك ذلك في تحسين سرعة الإجابة ودقتها.

التسجيل في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لعام 2024/2025

وسنوضح لكم من خلال موقعنا الموجز خطوات وطريقة تسجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لعام 2024/2025، والتى جاءت كالتالي :

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السودانية.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

قم باختيار الولاية التابعة لك.

ثم عليك كتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة منك مثل الاسم ورقم الهوية.

ثم قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة منك مثل شهادة ميلادك وغيرهم من المستندات.

قم بالتأكد من أن جميع البيانات التي أدخلتها صحيحة ودقيقة.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات انقر على “حفظ” ثم “إرسال”.

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