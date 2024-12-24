نماذج امتحان عربي الصف الأول الابتدائي 2024 من بوابة التعليم الإلكترونية

نماذج امتحان عربي الصف الأول الابتدائي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن طرح نماذج امتحان عربي للطلاب في الصف الأول الابتدائي لعام 2024، وذلك عبر بوابة التعليم الإلكتروني التابعة للوزارة، وتأتي هذه النماذج تتضمن امتحان مادة العربي التي تهدف إلى مساعدة الطلاب في التدريب على الأسئلة المقررة ضمن منهج المادة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



نماذج امتحان عربي الصف الأول الابتدائي 2024

ويشمل نماذج امتحان عربي الصف الأول الابتدائي 2024 مجموعة من الأسئلة المتنوعة التي تغطي مختلف جوانب المنهج، مثل تكوين الكلمات، وإكمال الأمثلة، وترتيب الجمل، ووضع دائرة حول الحروف، واستخدام حروف الإشارة.

نماذج امتحان عربي الصف الأول الابتدائي 2024

نماذج امتحان عربي الصف الأول الابتدائي 2024

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الثانوية الأولى والثانية، حيث ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر. ستُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما تُخصص الفترة الثانية لامتحانات الصف الأول الثانوي، مع فاصل زمني مدته نصف ساعة بين الفترتين.

ضوابط امتحانات الصف الأول الابتدائي 2024 في مصر

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط الخاصة بالورقة الامتحانية لضمان دقة وفاعلية التقييم، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:

1. يجب أن تقتصر أسئلة الورقة الامتحانية على نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

2. تُوزع الأسئلة بما يتناسب مع الوزن النسبي لكل ناتج تعلم ضمن المقرر.

3. تُغطي الأسئلة مستويات صعوبة مختلفة، بما يتيح التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

4. تتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب لضمان تقييم شامل.

5. تُوازن الورقة بين المستويات المعرفية المختلفة للمادة.

6. يُشترط أن تكون الأسئلة دقيقة وواضحة في صياغتها اللغوية.

7. يجب أن تتضمن الورقة الامتحانية البيانات الأساسية مثل (المرحلة الدراسية، الصف، المادة، الزمن المحدد، الدرجة، الفصل الدراسي).

8. يُشدد على أهمية تنسيق الورقة الامتحانية بشكل يضمن سهولة قراءتها، من حيث حجم الخط، نوعه، والمسافات بين السطور.

تأتي هذه الضوابط في إطار تحسين العملية التعليمية وضمان العدالة والشفافية في التقييم.

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