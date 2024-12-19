بعد قرار الوزارة الأخير.. موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 2025

موعد إجازة نصف العام 2025.. تصدر العديد من التساؤلات حول موعد إجازة نصف العام 2025 ومدتها، حيث شغلت محركات البحث في الآونة الأخيرة، خاصة بعد انتشار شائعات بشأن تغيير مواعيدها، وقد أصدرت الوزارة قرارًا نهائيًا يحدد موعد الإجازة ومدتها، وفيما يلى سيكشف لكم موقع الموجز موعد إجازة نصف العام 2025 ومدتها.

موعد إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025 يوم 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025.

مدة إجازة نصف العام 2025

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن تغيير مدة إجازة نصف العام 2025، وأكدت بشكل نهائي أن الإجازة ستكون لمدة أسبوعين فقط، مشددة على أنه لا يوجد مجال لتغيير هذه المدة.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2025

قررت وزارة التربية والتعليم رسمياً أن ينتهي موعد إجازة نصف العام 2025 يوم الخميس 6 فبراير 2025، ونفت إصدار أي قرارات بتمديد الإجازة بعد هذا التاريخ.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

وفيما يلس سنعرض لكم خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025، والتى جاءت كالتالي:

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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