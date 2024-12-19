موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف التفاصيل

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تُعتبر هذه المرحلة خطوة حاسمة، حيث تحدد نتائجها مستقبل الطلاب التعليمي وتوجههم نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

ولهذا فإن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، من أكثر الكلمات البحثية التي شغلت محرك البحث “جوجل” من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم ، لمعرفة موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وفيما يلي سنكشف لكم من خلال الموجز موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الشهادة الإعدادية 2025، للفصل الدراسي الأول ومن المفترض أن تبدء الامتحانات من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير2025، وذلك وفق المواعيد التي حددتها وزارة التعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وستبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، وفقًا المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية، من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى 6 فبراير.

موعد انتهاء تسجيل استمارة الشهادة الإعداية 2024\2025

ومن الجدير بالذكر، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بداية من يوم 5 ديسمبر الجاري 2024، وتستمر فترة التسجيل لمدة شهر كاملةً، على أن يكون اخر ميعاد لتسليم استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025 في يوم 31 ديسمبر الجاري 2024.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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