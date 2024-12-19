حقيقة إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025.. اعرف الصح

حقيقة إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام.. انتشرت تلك الكلمات البحثية خلال الساعات الماضية عبر محرك جوجل ومنصات السوشيال ميديا، وجروبات التعليم وأولياء الأموروهو ما أثار جدلًا واسعًا.

و بعد انتشار شائعة إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام، الموجز يكشف عبر التقرير التالي عن تفاصيل رد وزارة التربية والتعليم حول حقيقة الأمر.

حقيقة إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام

حقيقة إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام

وبدورها، نفت وزارة التربية والتعليم، الأنباء المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام.

وأكدت على أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد وإجراء التقييمات للطلاب في إجازة نصف العام الدراسي، مشير إلى أن وزير التربية والتعليم لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات نصف العام 2024، حيث تبدأ الامتحانات لطلاب صفوف النقل بالمراحل الثلاث، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر.



موعد إجازة نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، وفق المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية، من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى 6 فبراير.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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