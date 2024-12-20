امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول.. يواصل الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة الشرقية البحث عن الإعلان حيث تُعد هذه المرحلة من المراحل التعليمية الهامة التي تحدد ملامح مستقبل الطلاب الأكاديمي.

وعادةً ما يتم وضع جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بمحافظة الشرقية بطريقة تُراعي توزيع المواد الدراسية بما يحقق التوازن بين المواد الأساسية والتخصصية، مع منح الطلاب وقتًا كافيًا للاستعداد لكل مادة.

الموجز ينقل عبر التقرير التالي تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بمحافظة الشرقية، خاصة بعد الكشف عنه من قبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بمحافظة الشرقية

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول الشرقية 2025 كالآتي:

السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية عام «ثلاث ساعات من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 11.30 صباحا»

الأحد 12 يناير 2025: اللغة الأجنبية الأولى عام «ثلاث ساعات من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 11.30 صباحا»

الإثنين 13 يناير 2025: رياضيات بحتة علمي «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا» - رياضيات عامة أدبي «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا»

الثلاثاء 14 يناير 2025: الفيزياء الشعبة العلمية «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا» - تاريخ الشعبة الأدبية «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا»

امتحانات الصف الثاني الثانوي

الأربعاء 15 يناير 2025: كيمياء الشعبة العلمية «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا» - جغرافيا الشعبة الأدبية «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا»

الخميس 16 يناير 2025: أحياء الشعبة العلمية «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا» - علم نفس الشعبة الأدبية «ساعتان من الساعة 8.30 صباحا: الساعة 10.30 صباحا» -

رياضيات تطبيقية الشعبة العلمية «ساعتان من الساعة 11 صباحا: الساعة 1 مساءً»

ونوهت المديرية على أنه سيتم عقد الامتحانات العملية والتربية الرياضية قبل الامتحانات التحريرية بكل مدرسة، ويكون بمعرفة التوجيه الفني المختص.

وبدورها سبق وأشارت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على أن طلاب مدارس اللغات يؤدون امتحان مادة المستوى الرفيع لغة أجنبية أولى لمدة ثلاث ساعات، بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص للمدارس الرسميه للغات.

كما نوهت بأن طلاب المدارس الرياضية يؤدون امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة واحدة، بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص للمدارس الرياضية.

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