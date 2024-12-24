التعليم تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية.. اعرف أسئلة الامتحان

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية في منتصف يناير المقبل، وفقًا للجداول التي تم تحديدها من قبل كل محافظة على حدة، وفيما يلي سيعرض الموجز التفاصيل الكاملة .

الاستعداد لامتحانات الشهادة الاعدادية

بدأت المديريات التعليمية في جميع المحافظات في الاستعداد المكثف لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة. حيث قامت الوزارة بتوجيه تعليمات خاصة لضمان سير العملية الامتحانية بشكل سلس وعادل، وذلك من خلال تنظيم اللجان الامتحانية وتوفير جميع المستلزمات اللازمة.

كما تشمل التعليمات تحديد الإجراءات الخاصة بتأمين اللجان والمراقبة لضمان نزاهة الامتحانات. بالإضافة إلى التركيز على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات لتصميم أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، أبرزها أن تكون الأسئلة مقتصرة على المنهج الدراسي، خالية من التعقيد والتوجهات السياسية، ومطابقة للمواصفات الفنية المقررة لكل مادة دراسية. وسيتم تنفيذ هذه التعليمات تحت إشراف موجهين المواد في كل مديرية تعليمية لضمان تطابق الأسئلة مع المعايير المطلوبة.

ومن المقترح من وزارة التعليم أن يتم تعزيز استخدام التكنولوجيا في مراقبة الامتحانات، مثل تفعيل كاميرات المراقبة داخل اللجان لضمان المتابعة الدقيقة للطلاب.

طلاب الشهادة الاعدادية

كما يمكن أن تشمل الخطط المستقبلية تركيب أنظمة متطورة للكشف عن أي محاولات للغش الإلكتروني، سواء من خلال الأجهزة المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى. وتستهدف الوزارة من هذه الإجراءات ضمان سير العملية الامتحانية بشفافية عالية، وتعزيز الثقة في نتائج الامتحانات.

متى موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ؟

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الشهادة الإعدادية 2025 للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ومن المفترض أن تبدء الامتحانات من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير2025، وذلك وفق المواعيد التي حددتها وزارة التعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ووفقًا للخريطة الزمنية للوزارة، ستبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، وفقًا المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية، من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى 6 فبراير.

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