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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظات مصر .. اعرف الموعد

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية.. من اكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية، لمعرفة جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الاعداديةن فور إعلان وزارة التعليم عنها، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 

جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وفقًا للمواعيد الرسمية المحددة من وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة 

لم تعتمد ميرية التعليم بالقاهرة جدول الصف الثالث الإعدادي 2025، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها، ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بـ محافظة القاهرة من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الفيوم

واعتمدت مديرية التعليم بالفيوم، ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2025 يوم السبت الموافق 18 يناير وينتهي الخميس 23 يناير كالتالي:

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جدول الشهادة الإعدادية الفيوم
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جدول الشهادة الإعدادية الفيوم

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 الشرقية 


واعتمدت مديرية التعليم بالشرقية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025، حيث يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 يوم الأربعاء الموافق 15 يناير وينتهي الخميس 23 يناير كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2025 القليوبية

ووفقًا لوزارة التعليم ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2025 محافظة القليوبية يوم السبت الموافق 18 يناير وينتهي الخميس 23 يناير كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025 القليوبية 
جدول الشهادة الإعداديية القليوبيبة 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2025 الترم الأول قنا

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 محافظة قنا يوم السبت الموافق 18 يناير وينتهي الخميس 23 يناير كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025 قنا
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية قنا 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوهاج

وسينطلق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 محافظة سوهاج يوم السبت الموافق 18 يناير وينتهي الخميس 23 يناير.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بسوهاج
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

 

 

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي جاءت كالتالي :

  • السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.
  • الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.
  • السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
  • السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.
  • الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .
  • السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.
  • الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.
  • السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
  • السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.
  • السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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