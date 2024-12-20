اعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي والذين يتطلعون لمعرفة الجدول الخاص بكل محافظة تابع لها الطالب، حيث حددت المديريات الجداول وفقًا للمواعيد الرسمية المحددة من وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 بجميع المحافظات التي أعلنت الجدول الرسمي عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" حيث يمكنك التأكد من جميع الجدول من خلال صفحاتهم الرسمية أيضًا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

حقيقة إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

علمًا أن مديريات التربية والتعليم بالجيزة والقاهرة لم يعلنوا حتى الآن الجدول الرسمي لطلاب الشهادة الإعدادية، ومن المقرر إعلانها قريبًا خلال الأسبوع الجاري، لذلك يتطلع أولياء الأمور والطلاب للحصول على الجدول بفارغ الصبر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بني سويف

يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 يناير امتحان اللغة العربية، التربية الرياضية، ويوم الاثنين 20 يناير تبدأ الدراسات الاجتماعية، الهندسة، أما الثلاثاء 21 يناير يؤدي الطلاب امتحان العلوم، التربية الفنية.

أما الأربعاء الموافق 22 يناير يبدأ امتحان الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، أما الخميس 23 يناير: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

ينطلق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج يوم السبت 18 يناير 2025 بمادتي اللغة العربية والتربية الرياضية "لمدارس التربية الرياضية فقط"، تليها يوم الاثنين 20 يناير مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة، ثم يوم الثلاثاء 21 يناير مادتي العلوم والتربية الفنية.

تستكمل الامتحانات يوم الأربعاء 22 يناير بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتُختتم يوم الخميس 23 يناير بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الشرقية

تبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الخميس 16 يناير 2025 بمادة الجبر والإحصاء، وتستكمل يوم السبت 18 يناير بمادة اللغة العربية والخط والإملاء. يلي ذلك امتحان اللغة الأجنبية يوم الاثنين 20 يناير، ثم الهندسة يوم الثلاثاء 21 يناير.

تُعقد مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 22 يناير، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير بمادة العلوم.

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