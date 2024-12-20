تفاصيل استبعاد مدير مدرسة بالغربية بعد كثرة الشكاوي.. التعليم ترد

في خطوة مفاجئة وقرار حاسم من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، قرر استبعاد مدير مدرسة منيل الهويشات الثانوية والأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

ويأتي استبعاد مدير مدرسة منيل الهويشات الثانوية بالغربية بعد تلقي شكاوى متعددة من أولياء أمور طلاب قريتي شبرا النملة ومنيل الهويشات حول انعدام الانضباط داخل المدرسة.

وفيما يلي سيرصد لكم الموجز كل تفاصيل قرار استبعاد مدير مدرسة منيل الهويشات الثانوية بالغربية.

استبعاد مدير مدرسة الغربية

وبناءً على هذه الشكاوى، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وعقب انتهاء التحقيقات، أصدر وكيل الوزارة قراراً باستبعاد كل من استبعاد مدير مدرسة منيل الهويشات الثانوية والأخصائي الاجتماعي، وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى المدرسة وضمان تحسين بيئة التعليم للطلاب.

شهدت مدرسة منيل الهويشات الثانوية مشاجرة داخل المدرسة، مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي وأولياء الأمور.

إبلاغ الوزارة بالواقعة

وقد قام الأهالي بإبلاغ وكيل الوزارة بما حدث داخل المدرسة، وعلى الفور، قرر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وبعد الانتهاء من التحقيقات، أصدر قراره بـ استبعاد مدير مدرسة منيل الهويشات الثانوية والأخصائي الاجتماعي بهدف إعادة الانضباط إلى المدرسة.

وأعرب أولياء الأمور والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لوكيل الوزارة على سرعة استجابته وحرصه على إعادة الانضباط إلى المدرسة، مؤكدين أن هذا القرار يعكس اهتمامه بمصلحة الطلاب وحرصه على توفير بيئة تعليمية مناسبة.

استبعاد مدير المدرسة ببورسعيد

وفي حادثة اخرى بمحافظة بورسعيد، أصدر طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، قرارًا باستبعاد مدير المدرسة الميكانيكية من منصبه، وذلك على خلفية حادث وفاة طالب نتيجة طعنة نافذة وجهها له زميله داخل المدرسة.

وفور تلقيه بلاغًا حول الحادث الأليم، قرر طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، إحالة جميع الأفراد المعنيين بالواقعة، بما في ذلك المعلمين والمشرفين، إلى التحقيق الفوري، كما قام بتكليف لجنة بإدارة شؤون المدرسة بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات.

يأتي هذا القرار في إطار التأكد من محاسبة جميع المسؤولين عن الحادث، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والموظفين داخل المدرسة، ولضمان عودة الانضباط والهدوء إلى بيئة التعليم.

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