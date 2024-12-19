رابط مباشر.. تحميل المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025

يبحث الطلاب عن طريقة تحميل المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025 لمراجعتها قبل امتحانات نصف العام الجاري والتي ستبدأ يوم 11 يناير وتستمر إلى 16 يناير، لذلك يُعد الاسئلة التي يعدها المتميز مهمة بنسبة لطلاب رابعة ابتدائي.

المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025 من خلال رابط مباشر وفوري، بالإضافة إلى وضع بعض الاسئلة المتوقعة للطلاب لحلها في حالة عدم قدرتهم على تحميل “المتميز”.

المتميز للصف الرابع الابتدائي

رابط المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025 عربي

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم تحميل المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025 في مادة اللغة العربية من خلال الرابط الذي نوفره لكم مباشرةً من هنــــــــــا، نظرًا لعدم احتياجه أي خطوات سوي الضغط عليه.

لينك المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025

يمكن لطلاب رابعة ابتدائي تحميل جميع روابط المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025 في مادة التربية الدينية والمهارات المهنية والمواد الأخرى عبر السطور التالية:

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المتميز للصف الرابع الابتدائي

اسئلة المتميز للصف الرابع الابتدائي لغة عربية

أصدرت سلسلة المتميز نماذج لطلاب الصف الرابع مراجعة لمادة اللغة العربية قبل موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 وهي كالتالي:

متى تم افتتاح قناة السويس الجديدة؟

معنى "العبقري": _______.

مضاد كلمة "اختفى": _______.

جمع كلمة "معبد": (معبد – طريق – مدينة – تل).

مرادف كلمة "كبيرًا": (بدءً – قديمًا – وصولاً – ضخمًا).

مفرد كلمة "مهن": (مهنة – مهين – مهان – هين).

"هيا بنا نبني الوطن": تعبير (حقيقي – مجازي).

معنى كلمة "الضياء": (العطر – النار – النور – الوضوح).

معنى كلمة "يهدي": (يقدم هدية – يسوق – يرشد – يعامل).

"اعتصموا بحبل الاجتماعي": تعبير (حقيقي – مجازي).

"أنتما متعاونان": الضمير (متكلم – غائب – مخاطب).

....... مفكرة ومخترعة: (أنتِ – نحن – هما).

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