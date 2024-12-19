آثار تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع بمدارس الجيزة والمحافظات الأخرى جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، حيث أشاروا إلى أن المدارس ترسل رسائل لتنبيهم بتأجيل الامتحانات بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.. فما الحقيقة؟

رصد موقع “الموجز” أحد الرسائل المرسلة لولي أمر من إحدى مدارس الجيزة وكان تنبيهًا بـ تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع على أن يكون الأسبوع المقبل أيام دراسة.

تأجيل امتحانات المواد غير المضافة

حقيقة تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع

وجاءت الرسالة المعلنة بشأن تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع نصًا: "تنبيه هام جدا جدا، السادة أولياء الأمور الأفاضل أبناؤنا الطلبة والطالبات:

نحيطكم علماً بناءً علي تعليمات معالي وزير التربية والتعليم تم تأجيل امتحانات المستوي الرفيع والمواد خارج المجموع لحين إشعار آخر، وكذلك مواعيد المراجعات علي أن يكون الأسبوع القادم أيام دراسة عادية ".

وتابعت: “مواعيد امتحانات العملي للصف الأول والثاني الإعدادي كما هي بدون تغيير، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح، د.وليد عودة”.

تأجيل امتحانات المواد غير المضافة

سبب تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع

وفي هذا السياق، قال سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن قرار تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد المستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والرسمية لضمان استمرار الطلاب في الدراسة وفقًا للمواعيد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأشارعطية إلى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستولى الرفيع ستعقد في أيام 2 و4 و5 و9 يناير 2025، موضحًا أن الامتحانات ستُجرى خلال اليوم الدراسي دون تعطيل سير الدراسة، حيث سيستمر الطلاب في حضور الحصص الدراسية بالتوازي مع إجراء التقييمات.

موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وحددت وزارة التربية والتعليم سابقًا موعد امتحانات الترم الأول للمواد غير المضافة للمجموع، المواد العملية، ومواد المستوى الرفيع المقررة على طلاب المدارس الرسمية لغات، الرسمية المتميزة، والمدارس الخاصة، حيث قررت عقدها قبل 11 يناير 2025، بحيث تنتهي قبل بدء امتحانات الترم الأول 2024-2025 للمواد الأساسية.

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