أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. تفاصيل

.شهدت عمليات البحث تزايدًا ملحوظًا حول أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الأول، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025.

وفي هذا التقرير، يقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار الخدمات التي يتيحها الموقع للطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين.



أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

كما اوضحت وزارة التربية والتعليم طريقة الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة نتائج التعليم الأساسي، من خلال الضغط هنا.



- بعد ذلك قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة: الاسم رباعي، الرقم القومي، والإدارة التعليمية.

- ومن ثم قم بالضغط على زر عرض رقم الجلوس، وسوف يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاحتفاظ برقم الجلوس وطباعته للاستخدام في أيام الامتحانات، بالإضافة إلى اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

الصف الثالث الإعدادي

ومن جانبه، حسمت عدد من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات الجدل حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024 - 2025، حيث تم الإعلان عن تفاصيل الجداول في بعض المناطق.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

يوم السبت 18 يناير: اللغة العربية، الخط والإملاء

يوم الاثنين 20 يناير: الدراسات الاجتماعية، الهندسة

يوم الثلاثاء 21 يناير: العلوم، التربية الفنية

يوم الأربعاء 22 يناير: الجبر، الكمبيوتر

يوم الخميس 23 يناير: اللغة الأجنبية، التربية الدينية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية

يوم الخميس 16 يناير: الجبر والإحصاء

يوم السبت 18 يناير: اللغة العربية، الخط والإملاء

يوم الاثنين 20 يناير: اللغة الأجنبية

يوم الثلاثاء 21 يناير: الهندسة

يوم الأربعاء 22 يناير: الدراسات الاجتماعية

يوم الخميس 23 يناير: العلوم



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

يوم السبت 18 يناير: اللغة العربية، الخط، التربية الدينية

يوم الاثنين 20 يناير: العلوم، الهندسة

يوم الثلاثاء 21 يناير: الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية

يوم الأربعاء 22 يناير: الجبر، الحاسب الآلي

يوم الخميس 23 يناير: اللغة الأجنبية، التربية الرياضية (للمدارس الرياضية)

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