وزير التعليم السوري الجديد: التعليم حق للجميع ..البنت والولد

أعلن وزير التعليم السوري الذي كلفته الإدارة السورية الجديدة بمنصبه “نذير محمد القادري” في تصريحات صحفية أدلى بها، الخميس، لوكالة "رويترز" أن سوريا ستبدأ بدء من الأسبوع المقبل في إزالة كافة الإشارات المتعلقة بحزب البعث الحاكم من نظامها التعليمي التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

لن تفرض قيود على تعليم الفتيات

وأوضح القادري أن هذه التغييرات لن تشمل تعديل المناهج الدراسية أو تقييد حقوق الفتيات في التعليم.

وأشار إلى أن "التعليم خط أحمر" للسوريين وأنه "أهم من الطعام والماء". وأضاف أنه يعتبر التعليم حقا غير قابل للتفاوض لجميع الطلاب، بغض النظر عن جنسهم.

وأكد أن الطلاب السوريين على إختلافهم لديهم الحق في التعليم مشيرًا إلى أن عدد الفتيات في المدارس قد يتفوق على عدد الشباب في بعض المناطق.

كاشفا: أن النظام التعليمي السوري سيظل يُدرّس فيه الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، كمادة دراسية ضمن المناهج.

و شدد على أن المدارس الإبتدائية ستظل مشتركة بين الطلاب والطالبات، على أن يظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير، موضحا أن هذه الأنماط لن تتغير في الوقت الحالي.

وأوضح القادري أن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء أكثر من 9,000 مدرسة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المعلمين الذين تضرروا من النزاع المستمر.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة في قطاع التعليم، حيث دمرت سنوات أكثر من نصف مدارس البلاد خلال سنوات الحرب الأهلية.

الجولاني أكد أنه مؤمن بتعليم المرأة

تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيدات زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني خلال حوار أجرته معه شبكة BBC البريطانية، الأربعاء، على إيمانه بالإختلاف التام بين سوريا، وأفغانستان كمجتمعات وخلفيات ثقافية متباعدة يصعب معها أن يفكر في تحويل سوريا إلى أفغانستان جديدة .

وبرهن على صدقية تصريحاته قائلا : أنني مؤمن بتعليم النساء على سبيل المثال .

وكانت الحكومة السورية الجديدة قد أكدت فور تسلمها مقاليد الأمور في البلاد على أن للنساء حق العمل، التعليم، و إرتداء ما تراه مناسبا دون فرض أي قيود على حرياتها أو إلزامها بإرتداء الحجاب.

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