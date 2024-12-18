بعد الهجوم على مطرانية الروم .. سوريا تواجه عراقيل بشأن رفع العقوبات

سوريا.. شن مسلحون، اليوم الأربعاء، هجوماً بالرصاص على مطرانية للروم الأرثوذكس في مدينة حماة السورية وفقاً لمصادر بالمطرانية التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.

الهجوم شمل تحطيم رموز دينية ونبش قبور

وأضاف المصدر أن "المسلحين قاموا بتحطيم رموز الديانة المسيحية بالإضافة إلى إنتهاك حرمة الأموات وتخريب مقابر لعائلات مسيحية".

يأتي ذلك الهجوم بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي “ أنتوني بلينكن” الثلاثاء، عن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين قوات سورية الديمقراطية الكردية، والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، وذلك في إطار جهود توحيد الصف في سوريا .

وكانت قد انتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن حصول إطلاق نار تجاه المطرانية، بالإضافة إلى تحطيم مدافن للمسيحيين في مدينة محردة السورية .

وجهاء الساحل السوري حذروا من تفجر الحرب الأهلية

وفي سياق متصل فقد حذر “وجهاء” الساحل السوري في بيان لهم، الثلاثاء ، أن تكرار الإعتداءات المسلحة على عدد من المدن تجاوز كل حد، منوهين على ضرورة رأب التصدعات والعمل على وحدة الصف السوري و ردع من تسول لهم أنفسهم بإرتكاب تلك الأفعال التي قد تؤدي إلى ما وصفوه بالإنفجار الكبير لخطر الحرب الأهلية.

وكانت إحدى الإحتفاليات الشعبية برفع “ علم الإستقلال” في مدينة الرقة قد تعرضت الخميس الماضي إلى إطلاق نار من قبل مسلحين يشتبه أنهم من عناصر ميلشيا “قسد” وأسفر الحادث سقوط العشرات بين قتلى وجرحى .

تأثير الهجمات السلبي على موقف الإتحاد الأوروبي وواشنطن تجاه تلك العقوبات

وفي الوقت الذي تسعى فيه القيادة السورية الجديدة إلى “إنتزاع” الإعتراف الدولي، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام"، وزعيمها “أبو محمد الجولاني” ، يرى مراقبون أن تلك الهجمات والإقتتالات الداخلية من شأنها أن تدفع الإتحاد الأوروبي ، واشنطن إلى التعنت في إرجاء رفع العقوبات، لاسيما و أن تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” التي أدلت بها في خطاب ألقته أمام البرلمان، الثلاثاء، حددت خلاله المعيار الرئيسي للتعاون مع نظام الفصائل، كذلك رفع العقوبات هو حماية حقوق الأقليات .

وهو ذات المعيار الذي حددته رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" خلال تصريحات أدلت بها “ الأربعاء” .

فيما أكد أحد عناصر فريق الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" أنه تم إخطار إدارة الرئيس الحالي “ جو بايدن” بتأجيل إتخاذ قرار رفع العقوبات عن “الجولاني” و" هيئة تحرير الشام" بإعتباره قرار يجب إتخاذه بعناية ودقة ووفق عدة معايير .

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