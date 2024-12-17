وجهاء الساحل يحذرون من الإنفجار الكبير للحرب الأهلية في سوريا

ناشد وجهاء عدد من القرى والبلدات الواقعة في الساحل السوري، في بيان لهم عن القيادة الجديدة في سوريا، بالعمل على وقف ممارسات وتجاوزات وقعت مؤخرا ضد السكان في مدن وأرياف الساحل.

التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية، حول تحذير وجهاء الساحل من الإنفجار الكبير للحرب الأهلية في سوريا.

الاعتداءت تخطت الحدود ولم يعد ممكن غض الطرف عنها

وقال الوجهاء في بيان صدر اليوم: "نحن أبناء هذا الوطن منذ مئات السنين وتضحياتنا لا حاجة لنا لشرحها.

وأضاف البيان: منذ أن سقط النظام البائد ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لفرض هيبة الدولة من أجل الأمن والأمان في كل ربوعها بعيدًا عن الطائفية والتحزبات الدينية."

وأعرب الوجهاء عن استيائهم مما وصفوه بـ "حالات لا يمكن السكوت عنها" والتي تطال بلداتهم وقراهم، مشيرين إلى أن تلك التصرفات قد تكون فردية أو مدفوعة بأجندات أخرى.



وأكد البيان أن النظام السابق لم يكن يستند إلى طائفة واحدة أو مكوّن واحد، مذكّرين بأسماء الوزراء وقادة الجيش الذين تعاقبوا على إدارة سوريا.



إخماد الفتنة ضرورة لحفظ وحدة سوريا

وأضاف البيان: "من يسعى إلى وضعنا في بيت النار هو شخص ضد تثبيت الدولة السورية القائمة حاليًا. نحن في الساحل السوري نعمل لتحصيل القوة المادية والنفسية ونبتعد ما أمكن عن القوة الغاشمة التي تهدد بالإنفجار الكبير."

كما دعا الوجهاء الدولة السورية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية السلم الأهلي، مؤكدين: "لن نسمح بعد اليوم بأي تجاوزات كانت صغيرة أم كبيرة بحق أبنائنا وممتلكاتنا وأعراضنا سواء في المدن أو الأرياف، بالتنسيق مع الجهات المعنية."

واختتم البيان بالتشديد على وحدة سوريا ورفض أي محاولات لإشعال الفتنة: "لم نكن في تاريخنا دمويين، ومن فرقنا ذهب إلى مزبلة التاريخ نمد أيدينا بيضاء ونأمل من الدولة أن تمد يدها كما عهدناها، ونؤكد بعد هذا بأننا لم ولن نسالم من لا يسالمنا دامت سوريا لكل سوري داخل الوطن وخارجه عاشت سوريا حرة أبية".

وفي سياق متصل كانت مدينة الرقة السورية قد شهدت عدد من الإعتداءات التي وقع ضحيتها عشرات من أبناء الشعب السوري ما بين قتيل وجريح خلال إحتفالات “رفع علم الإستقلال” الخميس الماضي .

حيث أشارت أصابع الإتهام إلى قوات سورية الديمقراطية الكردية “قسد” فيما نفى زعيم تلك الميلشيات “مظلوم عبدي” متوعدا المتسببين بالحساب .

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