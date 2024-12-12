بعد إعلان تعطيل الدستور.. الأكراد يرفعون علم الإستقلال

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان لها ، الخميس، أنها قررت رفع "علم الاستقلال" السوري الذي يرفع في التظاهرات المعارضة منذ عام 2011، التفاصيل يسردها الموجز في السطورالتالية

حق السوريين في الإحتفال

و أوضح البيان أن "علم الإستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، يعد رمزا للمرحلة الجديدة"، بعدانتهاء "حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن".

وأوضح البيان "أنه تقرر رفع العلم على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة" لها في كافة مناطق سيطرتها

وأعتبر البيان أن ذلك يدخل في إطار حق السوريين في الإحتفاء بإنتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر".

طموح الأكراد

وتشير التقديرات إلى أن الأكراد يطمحون في التمكين والإنخراط في نسيج المجتمع بعد تهميشهم من قِبل نظام الأسد، الذي بلغ حد سحب الجنسية من عدد كبير منهم، ومنعهم من إستخدام لغتهم أو الإحتفال بأعيادهم.

وعلى الرغم من معاناتهم إلا أنهم إستطاعوا إقامك إدارة ذاتية ومؤسسات تربوية وإجتماعية وعسكرية، إلى الحفاظ على الحد الأدنى منمكتسباتهم.

رمزية العلم



ويرمز العلم الجديد ذو النجمات الثلاث الحمراء إلى مدن دمشق، وحلب ، ودير الزور.

وهو العلم الذي رُفع بعد الإستقلال ، وقبيل حكم عائلة الأسد.

تجميد الدستور

وفي سياق متصل فقد أعلن المتحدث باسم إدارة الشئون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط في بيان ، الخميس، تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.

وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: "قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراءا لسابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة.



وتابع: "ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات". مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات".

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن سقوط نظام الأسد و رحيله عن البلاد إلى وجهة غير معلومة .

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