الشركة المصرية للإتصالات توفر مكالمات دولية مجانية إلي دولة سوريا

كشفت الشركة المصرية للإتصالات "وي" عن تقديم مكالمات دولية إلى سوريا وهي صالحة لمدة أسبوع ابتداءً من غداً الخميس 12 ديسمبر 2024، وهذا ما سيوضحه الموجز في السطور التالية.

شريحة ال ESIM

عرضة لكافة عملاء الموبايل

وأوضحت الشركة المصرية للإتصالات عن أن هذا العرض سارٍ لكافة الموبايلات وذلك للإطمئنان على أهلهم وذويهم فى سوريا.

حيث كانت الشركة المصرية للإتصالات أطلقت أمس الثلاثاء خدمة الشرائح المدمجة eSIM، وذلك عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على إطلاق الخدمة رسمياً في مصر.

حيث يكون ذلك في إطار حرص الشركة المصرية للإتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، والتوسع في تقديم خدمات جديدة ومتطورة تلبي من احتياجات عملائها وتطلعاتهم بناءاً على استراتيجية الشركة التي ترتكز على العميل، والتي تتماشى أيضاً مع خطط الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وتعد الشريحة المُدمجة eSIM هي بديلاً مثالياً للشريحة التقليدية؛ حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المتنوعة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، حيث توفر خاصية تخزين المعلومات لكل خط مع يسر التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها للتلف أو الفقد.

وأوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للإتصالات إن "إطلاق خدمة الشريحة المدمجة eSIM لعملائنا يكون تماشيًا مع استراتيجيتنا المرتكزة على تحقيق متطلبات العملاء وتمكينهم بأحدث ما وصلت له تكنولوجيا الإتصالات في العالم، بما يساير التطور الرقمي المتسارع وأنماط الحياة المتطورة في ظل التحول الرقمي الضخم الذي يشهده العالم، وتابع أنهم حريصون على إتاحة حلول الإتصالات المبتكرة التي تضمن لعملائنا الإستفادة القصوى من الخدمات الرقمية وتضمن لنا الريادة في سوق الإتصالات المصري".

طريقة تشغيل الشريحة المدمجة

ومن أجل تشغيل الشريحة الجديدة يلزم على العميل التأكد من دعم هاتفه لهذه الخدمة عن طريق الدخول على إعدادات الهاتف أو الإتصال بـ ١١١ خدمة عملاء المصرية للإتصالات للتأكد من وجود الخدمة على هاتفه ثم التوجه بعدها إلى أقرب فرع من فروع WE المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لشراء خدمة الشريحة المدمجة eSIM والحصول على QR code الخاص بالخدمة ومن ثم تحميل ملفات الخط وتعريفات الشبكة شرط الإتصال بشبكة WiFi ثم يقوم عقب ذلك بالإتصال بمركز خدمة عملاء المصرية للإتصالات ١١١ وذلك لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة، وسيتم توفير الخدمة لكافة عملاء الأفراد سواء في حالة استبدالها أو في حالة شراء خط جديد أما عملاء الشركات فهي متوفرة لهم في حالة الإستبدال فقط.

الشركة المصرية للإتصالات

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