عليها صورة الأسد.. قرار هام من أحمد الشرع بشأن الليرة السورية

أعلن أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، عن إصدار عملة جديدة في البلاد، بعد تحسن ملحوظ في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث حققت ارتفاعًا بنسبة 50% أمام الدولار الأمريكي، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل 8 أيام على يد الفصائل المسلحة، وفقًا لما ذكره التلفزيون السوري الرسمي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

حل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة

ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى بسط سيطرة الدولة وتعزيز الأمن، كشف أحمد الشرع أن كافة الفصائل المسلحة المعارضة سيتم حلها بشكل نهائي، مع التأكيد على أن السلاح لن يكون في يد أي جهة أخرى باستثناء الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد.

إلغاء التجنيد الإلزامي مع استثناءات محدودة

في سياق متصل، أعلن الشرع عن قرار بإلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش السوري، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات الخاصة التي لم يحددها بشكل دقيق، موضحًا أن هذا الإجراء يستهدف إعادة هيكلة الجيش السوري بما يتماشى مع المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الخطوة ستساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة الانتقالية وإعادة دمج الشباب في المجتمع السوري.

عودة اللاجئين وبناء المنازل المهدمة

أكد أحمد الشرع أن الحكومة الانتقالية تضع في مقدمة أولوياتها إعادة اللاجئين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب الحرب. وأشار إلى وجود خطط حكومية تهدف إلى إعادة بناء المنازل التي دمرتها الحرب، بما يعزز فرص الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث عد ملف إعادة اللاجئين والمهاجرين من القضايا المحورية في جهود إعادة إعمار سوريا.

زيادة الرواتب بنسبة 400%

وفي خطوة لرفع المستوى المعيشي للسوريين، أعلن الشرع عن خطط لدراسة زيادة الرواتب بنسبة 400% في جميع القطاعات، أكد خلال مؤتمر صحفي أن هذا القرار يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية في ظل استعادة الاستقرار المالي.

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