زعيم أغلبية مجلس الشيوخ يتوعد الأعضاء بجدول أعمال "سام"

كشف زعيم الأغلبية الذي يستعد لتولي منصبه في مجلس الشيوخ الأمريكي ، “جون ثون” أنه أعد جدول أعمال وصفه ب "عدواني" لمجلس الشيوخ، يتضمن تصويتًا خلال أيام الجمعة، والعمل في عطلات نهاية الأسبوع التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية.

الجدول يهدف تسريع الموافقة على إختيارات الرئيس

وقليل من فترات الراحة في بداية الكونجرس الجديد، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية.

وأوضح: أن هذا الجهد يهدف إلى الموافقة بسرعة على اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتشكيلته الوزارية، وتمرير إجراءات التسوية الميزانية المتعلقة بالحدود، والضرائب، والسياسات الأخرى.

وشدد على إلتفاف الشعب حول رئيسه الجديد قائلا: "اليوم على أرضية الشيوخ الشعب الأمريكي منح الرئيس ترامب ونائب الرئيس المنتخب فانس تفويضًا حاسمًا في نوفمبر".

وأضاف:"نحن سوف نكرم هذا التفويض من خلال التأكد من أن الرئيس ترامب يحصل على الأشخاص الذين يحتاجهم في المناصب بأسرع ما يمكن، بدءًا من رؤساء الوزارات".

وتابع "بطريقة أو بأخرى، سننجز المهمة وإذا كان ذلك يعني بعض الليالي وعطلات نهاية الأسبوع، فلا بأس بذلك".

يجب مراجعة سجل روبرت ف كينيدي قبل تعيينه وزيرا للصحة

وعلى صعيد أخر فقد كشفت السيناتور الديمقراطية كيرستن جيلليبراند، خلال تصريحات أدلت بها لشبكة CNN، الثلاثاء، إنها منفتحة على دعم روبرت ف. كينيدي الابن في محاولته لتولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وأوضحت أنها ستنظر في "سجله الكامل" قبل إتخاذ قرارها بشأن التصويت على ترشيحه.

أشارت: إلى أنها تريد التأكد من "عدم تقليص الوصول إلى اللقاحات للأطفال في سن المدرسة"، لكنها في الوقت ذاته سلطت الضوء على اهتمام كينيدي بقضايا الطعام كأحد الموضوعات التي تهتم بها أيضًا.

أضافت: "لقد تحدث روبرت ف. كينيدي الابن أيضًا عن قضايا سلامة الغذاء، وهو أمر يهمني كثيرًا أنا عضو في لجنة الزراعة التي تختبر الطعام، خصوصًا الطعام الذي يدخل إلى أنظمتنا المدرسية، نحن نختبر كمية قليلة جدًا من الطعام، ونسبة صغيرة جدًا من الطعام الذي يدخل هذا البلد يتم إختباره، أقدر بعض آرائه في هذا المجال كما أقدر بعض آرائه حول الهواء النظيف والماء النظيف".

جدير بالذكر أن روبرت .ف كنيدي يتبنى رأيا شائكا حول بعض لقاحات الأطفال إذ يعتقد أنها تسبب التوحد وكان قد أكد في لقاءات شابقة على منع تداول تلك النوعيات حال توليه حقيبة الصحة .

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