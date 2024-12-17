تطورات مثيرة في حظر تطبيق تيك توك بأمريكا وترامب يتدخل

ينشغل الشارع الأمريكي بحظر تطبيق تيك توك وانقسم بين مؤيد ومعارض للفكرة، ويأتي ذلك بسبب مخاوف كبيرة متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي أعلن فيها عن عزمه تغيير رأيه بشأن حظر تيك توك على الأراضي الأمريكية حالة من الجدل، خاصة أنه كان من أشد المعارضين للتطبيق.

لقاء ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تيك توك

وينشر “الموجز” التحركات التي يقوم بها ترامب ولقائه المرتقب مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شاو زي تشو في نادي مارا-لا-جو، من أجل منع حظر التطبيق.

ترامب

جاء اجتماع دونالد ترامب مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شاو زي تشو، في وقت يقترب التطبيق من مواجهة الحظر في 19 يناير، ما لم تتمكن الشركة من إقناع مالكها الصيني، بايت دانس، ببيع التطبيق والعثور على مشترٍ.

وحاول الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك لقاء ترامب منذ انتخابه، وشوهد في مارا-لا-جو بداية ديسمبر، لكن يُعتقد أنها المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ فوز ترامب في نوفمبر، وفقاً لشبكة CNN.

ترامب يتراجع عن رأيه بشأن حظر تيك توك

وتراجع ترامب عن رأيه بشأن تأييده لحظر تطبيق تيك توك، قائلًا: "لدي مكان دافئ في قلبي لتطبيق تيك توك لأنني فزت بفئة الشباب بنسبة 34 نقطة، وهناك من يقول إن تيك توك له دور في ذلك".

من جانبها، طلبت شركة تيك توك من المحكمة العليا منع قانون يمكن أن يحظر فعليًا تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير.

أزمة حظر تيك توك في يناير 2025

يأتي ذلك، بعد أن قضت محكمة نقض اتحادية بإمكانية حظر تطبيق تيك توك إذا لم يتم بيعه لشركة مقرها الولايات المتحدة بحلول 19 يناير2025.

ووافق الكونجرس الأمريكي على قانون يلزم الشركة الأم بايت دانس ByteDance المدعومة من الصين بالتخلي عن أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

استطلاع للرأي: ما يقرب من نصف الأمريكيين يؤيدون حظر تيك توك

ووفقًا لمسح أجرته رويترز حول حظر تيك توك، أيد ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين فرض حظر على تطبيق تيك توك.

وقال حوالي 47 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون إلى حد ما على الأقل حظر تيك توك، من الاستخدام في الولايات المتحدة"، بينما عارض 36% الحظر، و 17 % قالوا لم يعرفوا.

وأظهر الاستطلاع أن 58 % من الجمهوريين يفضلون الحظر، مقارنة بـ 47 % من الديمقراطيين.

كما كشف الاستطلاع عن مخاوف عميقة بين الأمريكيين بشأن النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

تيك توك

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تيك توك للتحكم في البرامج الموجودة على ملايين الأجهزة ودفع الروايات لتقسيم الأمريكيين، مضيفًا أن التطبيق "يصرخ" بشأن مخاوف الأمن القومي، وفقاً لموقع gadgets360.

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