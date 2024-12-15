الرئيس الأمريكي ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لبلاده.. ما القصة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه لإلغاء التوقيت الصيفي بـ الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، فما سبب ذلك؟ هذا ما سيوضحه الموجز في التقرير التالي.

التوقيت الصيفي في أمريكا متى بدأ وما هي قصته؟

أعتمد التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1942، وكان ذلك كإجراء في زمن الحرب لعدد من الأهداف والتي جاء أهمها توفير الطاقة واستغلال ضوء النهار.

ما الهدف من استخدام أمريكا للتوقيت الصيفي؟

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير التوقيت بمقدار ساعة واحدة إلى الأمام في فصل الربيع، وعند حلول فصل الخريف تقوم بإعادته ساعة للوراء، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من فترة النهار خلال الصيف، مما يقلل من الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.

تغيير التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية

متى يبدأ وينتهي التوقيت الصيفي في أمريكا؟

يبدأ التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد الثاني من شهر مارس وينتهي يوم الأحد الأول من شهر نوفمبر.

أسباب طلب البعض إلغاء التوقيت الصيفي

يرجع البعض أهمية إلغاء التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم اتباعه كنظام في بعض البلدان هو أنه يؤدي ما يعرف بـ إضطراب النوم بسبب تغيير الوقت وخاصة لدى الأطفال وكبار السن.

ويشير رافضي تغيير التوقيت إلى أن تغيير الساعة قد يزيد من حوادث المرور وخاصة في الأيام الأولى من تغيير الوقت، مرجحين أنه الأمر يؤثر على الصحة العامة للكثير من الأشخاص.

ماذا قال ترامب عن سبب عزمه بإلغاء التوقيت الصيفي؟

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أعلن عن رغبته في إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي، وذلك في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال" أمس الجمعة.

وأوضح ترامب في منشوره أن حزبه سيحاول إنهاء هذه الممارسة عندما يعود إلى منصبه، وكتب: سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي.

وتابع ترامب: التوقيت الصيفي غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا".

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