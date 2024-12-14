عزل رئيس كوريا الجنوبية.. تصويت تاريخي وتحقيقات مشتعلة

الجمعية الوطنية تصوت لعزل "يون سوك يول"..صوّتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس "يون سوك يول" من منصبه، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتًا، وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر

الأحكام العرفية تثير الأزمة

تسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس "يون" في 3 ديسمبر الجاري في حالة من الاضطرابات السياسية داخل البلاد، استمر المرسوم لمدة 6 ساعات فقط، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 40 عامًا، لكنه أثر على الأسواق المالية وأوقف الأنشطة الدبلوماسية.

تحقيقات التمرد وتصريحات "يون"

السلطات الكورية الجنوبية فتحت تحقيقات حول مزاعم التمرد المرتبطة بالمرسوم، بينما أصر الرئيس المعزول على موقفه قائلاً: “لن أستسلم أبدًا... أتوقف للحظة، لكن الرحلة التي سرتها مع الشعب خلال العامين ونصف الماضيين يجب ألا تتوقف أبدا”.

المحكمة الدستورية أمام قرار مصيري

تملك المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية مهلة تصل إلى 180 يومًا لتحديد مصير "يون"، إما بعزله رسميًا أو إعادته إلى منصبه، وفي حالة عزله نهائيًا، يجب إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.

استنفار أمني ومظاهرات مستمرة

أمر رئيس الوزراء "هان دوك-سو" جيش كوريا الجنوبية بتعزيز وضعية الاستعداد الأمني بعد تصويت العزل، وخرجت مظاهرات لآلاف المواطنين في شوارع العاصمة سيول على مدار أسبوعين تطالب بإقالة "يون"، بينما احتشدت مجموعات أصغر من أنصاره للتعبير عن رفضهم للعزل.

"يون" يصبح ثاني رئيس يُعزل

يُعد "يون سوك يول" ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في عام 2017.

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