منع سفر رئيس كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية

تشهد كوريا الجنوبية تطورات خـطيرة في المشهد السياسي وأزمة سياسية متصاعدة منذ فرض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وينشر “الموجز” أحدث تطورات الأزمة السياسية المتصاعدة بعد فرض حظر على سفر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في أعقاب فرض الأحكام العرفية.

منع سفر رئيس كوريا الجنوبية

ومن جانبه، أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أمرًا بمنع سفر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

كوريا الجنوبية

وفي السياق ذاته، قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إنه يجري التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أعلن في خطاب بثه التلفزيون أنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط.

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد، مضيفًا: "لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية".

ونجح رئيس كوريا الجنوبية في تجنب محاولة في البرلمان، يوم الأحد الماضي، بقيادة المعارضة لإقالته، إذ قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية، لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ ما سمته "انقلابًا ثانيًا" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

حزب سلطة الشعب الحاكم يعطل عزل رئيس كوريا الجنوبية

وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل، السبت الماضي، مذكرة لعزل رئيس كوريا الجنوبية عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان، وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية بانتهاك واضح للدستور، وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في برلمان كوريا الجنوبية: "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمردًا ثانيًا وانقلابًا ثانيًا غير قانوني وغير دستوري".

فيما، أدان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديمقراطي محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل هان دونغ-هون ورئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".

اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية

الجدير بالذكر أن إعلان رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية، يوم الثلاثاء الماضي وما ترتب عليه من الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سول، أدي إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.

ورغم أن رئيس كوريا الجنوبية يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، فإن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.

رئيس كوريا الجنوبية

النيابة العامة في كوريا الجنوبية تعتقل وزير الدفاع السابق

فيما، اعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، الأحد الماضي، وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، وبذلك أصبح أول شخصية تعتقل في قضية كوريا الجنوبية.

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