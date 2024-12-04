الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وكيف تسببت في أزمة سياسية ؟

تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية كبري، وأحداثًا مثيرة وتطورات خطيرة وساعات فارقة، وذلك بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، ثم التراجع عنها بعد رفض البرلمان الكوري والتصوت بالأغلبية ضد القرار.

وينشر “الموجز” القصة الكاملة لـ الأحكام العرفية التي تم فرضها في كوريا الجنوبية ثم تم رفعها بعدها بساعات معدودة بعد اعتراض البرلمان الكوري.

فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

تعود أسباب قصة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية إلى 3 ديسمبر 2024، حيث أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حالة الطوارئ في خطاب متلفز غير معلن على المستوى الوطني، مشيرًا إلى ضرورة حماية البلاد من القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقوات المناهضة للدولة، وإعادة بناء وحماية كوريا الجنوبية من السقوط في الخراب، وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد.

كوريا الجنوبية

رد فعل البرلمان علي فرض الأحكام العرفية

وعلي الفور أصدرت الجمعية الوطنية (البرلمان) قرارًا يطالب برفع الأحكام العرفية، بحضور 190 عضو من أصل 300 صوتوا جميعهم لصالح إلغاء الأحكام العرفية.

وبموجب المادة 77 من دستور كوريا الجنوبية، عندما تطلب الجمعية الوطنية، بموافقة أغلبية أعضائها، رفع الأحكام العرفية، يتعين على الرئيس الامتثال.

كما رفض مجلس الوزراء الكوري الجنوبي وقت مبكر من اليوم الأربعاء الأحكام العرفية، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

رئيس كوريا الجنوبية يستجيب

وفي السياق ذاته، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأربعاء، إنه سيرفع إعلان الأحكام العرفية المفاجئ الذي فرضه قبل ساعات قليلة.

استقالات جماعية في كوريا الجنوبية

من جانبهم، أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تقديم كبار المساعدين للرئيس الكوري يون سوك-يول استقالاتهم بشكل جماعي بعدما رفع الأحكام العرفية عقب ساعات من فرضها.

وأوضح المكتب الرئاسي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن رئيس السكرتارية الرئاسية "جونج جين-سوك" ومستشار الأمن الوطني "شين وون-سيك" وكبير المساعدين الرئاسيين للسياسات "سيونج تيه-يون" وغيرهم من كبار موظفي المكتب الرئاسي، قدموا استقالاتهم بشكل جماعي.

وجاءت الاستقالات بعد أن أعلن رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية، متهمًا المعارضة بتعطيل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض الميزانية الوطنية المقترحة.

حلف الناتو يتابع الوضع في كوريا الجنوبية

وفي السياق ذاته، قال السكرتير العام لـ حلف الناتو مارك روته، اليوم الأربعاء، إن الحلف يراقب الوضع الحالى فى كوريا الجنوبية فى أعقاب الاضطرابات التي شهدتها أمس الثلاثاء بسبب إعلان الأحكام العرفية.

وأضاف أن الحلف يتابع الأحداث الجارية في كوريا الجنوبية وتطورات الأوضاع، مشيرا إلى أن علاقة الناتو مع سول قوية ومهمة.

كوريا الجنوبية

أمريكا تعلق علي الأحداث في كوريا الجنوبية

وفي نفس الصدد، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود أي تغيير لمستوى الجاهزية للقوات المسلحة الأمريكية على خلفية الأحداث في كوريا الجنوبية، حيث تم إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لا يوجد أي تغيير لجاهزيتنا القتالية".

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