عزل رئيس كوريا الجنوبية و"هان دوك سو" يتولّى مهام المنصب مؤقتا

تشهد كوريا الجنوبية تطورات خطيرة في المشهد السياسي، اليوم السبت، بعد تصويت البرلمان الكوري علي عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وذلك عقب التوترات التي حدثت خلال الأيام الماضية بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل قيام البرلمان الكوري، بعزل رئيس كوريا الجنوبية بعد التوترات السياسية التي شهدتها البلاد، وتفاصيل دفاعه عن نفسه.

عزل رئيس كوريا الجنوبية

صوت أعضاء الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان الكوري) لصالح عزل رئيس كوريا الجنوبية بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تعليق الأنشطة السياسية والصحافة والحريات المدنية، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

كوريا الجنوبية



وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح عزل رئيس كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، فيما امتنع 3 أصوات عن التصويت، وأبطلت 3 أصوات.

ومن جانبه، دعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، ودعا الحكومة والبرلمان إلى العمل معًا لتحقيق الاستقرار على مختلف الأصعدة.

وفي السياق ذاته، قال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إنّ إجراءات عزل رئيس كوريا الجنوبية اليوم تمثّل انتصارًا عظيمًا للشعب والديموقراطية".

إجراءات تنفيذ عزل رئيس كوريا الجنوبية

وبهذا القرار، يتم تعليق عمل رئيس كوريا الجنوبية في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يومًا، على أن يتولّى رئيس الوزراء “هان دوك سو” مهام منصب الرئيس مؤقتًا.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي الذي تم عزله في عام 2017.

المحاولة الثانية لعزل رئيس كوريا الجنوبية

وتعد هذه هي المحاولة الثانية لعزل رئيس كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتـال ضد محاولات عزله

وفي السياق ذاته، تعهد رئيس كوريا الجنوبية بـ القتـال حتى النهاية ضد محاولات عزله من منصبه بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية: "سأقاتل حتى النهاية لمنع القوات والجماعات الإجـرامية المسؤولة عن شل حكومة البلاد وتعطيل النظام الدستوري للبلاد من تهـديد مستقبل جمهورية كوريا الجنوبية.

وكرر رئيس كوريا الجنوبية ادعاءاته بأنه كان يحاول الدفاع عن البلاد من القوى المناهضة للدولة، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

اعتقال وزير الدفاع الكوري السابق

الجدير بالذكر أنه تم اعتقال كيم يونج هيون، وزير الدفاع الكوري السابق بتهمة لعب دور رئيسي في التمرد وإساءة استخدام السلطة، حيث أصبح أول شخص يُعتَقَل رسميًا بسبب مرسوم الأحكام العرفية.

ومن جانبه، قال شين يونج هاي، المفوض العام لهيئة السجون الكورية، إن كيم يونج هيون حاول الانتحار في مركز احتجاز في سيول، مشيرًا إلى أن ضباط السجون أوقفوه وبأن حالته مستقرة، وذلك ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

منع سفر رئيس كوريا الجنوبية

ومن جانبه، أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، أمرًا بمنع سفر رئيس كوريا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إنه يجري التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية بسبب قراره فرض الأحكام العرفية.

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أعلن في خطاب بثه التلفزيون أنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط.

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد، مضيفًا: "لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية".

رئيس كوريا الجنوبية ينجو من محاولة عزله

ونجح رئيس كوريا الجنوبية في تجنب محاولة في البرلمان، يوم الأحد الماضي، بقيادة المعارضة لإقالته، إذ قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية، لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ ما سمته "انقلابًا ثانيًا" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

حزب سلطة الشعب الحاكم يعطل عزل رئيس كوريا الجنوبية

وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل، السبت الماضي، مذكرة لعزل رئيس كوريا الجنوبية عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان، وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

رئيس كوريا الجنوبية

وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية بانتهاك واضح للدستور، وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في برلمان كوريا الجنوبية: "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمردًا ثانيًا وانقلابًا ثانيًا غير قانوني وغير دستوري".

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