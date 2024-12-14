من هو لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي الذي فاز برئاسة جورجيا؟

فاز المرشح من حزب الحلم الجورجي الحاكم، ميخائيل كافيلاشفيلي، برئاسة دولة جورجيا، حسبما أظهرت نتائج فرز الأصوات، التي تم بثها على الموقع الإلكتروني للبرلمان.

وصوت 224 عضوًا من الهيئة الانتخابية المكونة من 300 لصالح ميخائيل كافيلاشفيلي الذي شكل فوزه خطوة مثيرة للجدل في تاريخ جورجيا السياسي، مما آثار موجة غضب إذ اعتبرت النتيجة بمثابة ضربة لتطلعات البلاد الأوروبية، وتأكيدًا لتوجهات الحكومة نحو تعزيز العلاقات مع روسيا، وفقًا لـ وكالة "أسوشيتد برس".

انتخاب ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا لـ جورجيا

وينشر “الموجز” أبرز المعلومات عن ميخائيل كافيلاشفيلي رئيس جورجيا الجديد الذي سيجري تنصيبه في 29 ديسمبر الحالي، وردود الفعل علي انتخابه.

جورجيا

ومن جانبه، أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالانداريشفيلي أنّ الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب الحلم الجورجي الحاكم، والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت ميخائيل كافيلاشفيلي بـ224 صوتًا كرئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات.

وكان ميخائيل كافيلاشفيلي هو المرشح الوحيد في الانتخابات في جورجيا، لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر وشُككت في نتيجتها، ولم ترشح أحدًا لمنصب الرئيس بحسب بلومبرج.

من هو ميخائيل كافيلاشفيلي؟

يبلغ ميخائيل كافيلاشفيلي من العمر 53 عامًا، وهو لاعب كرة قدم سابق، لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بين عامي 1996 و1997.

ولعب ميخائيل كافيلاشفيلي لأندية في جورجيا وسويسرا ولعب 318 مباراة مع جميع الفرق بكافة البطولات، وسجل 93 هدفاً وحقق 11 لقبًا.

ودخل ميخائيل كافيلاشفيلي إلى عالم السياسة في عام 2016 عندما جرى انتخابه عضوًا في البرلمان الجورجي عن قائمة الحزب الحاكم الحلم الجورجي.

وفي عام 2022، أسس ميخائيل كافيلاشفيلي الحركة السياسية "قوة الشعب" التي تحالفت مع الحزب الحاكم، وعُرفت بخطابها القوي المناهض للغرب والموالي ل دولة روسيا.

اتهامات تلاحق ميخائيل كافيلاشفيلي

ويتهم المتظاهرون ميخائيل كافيلاشفيلي بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب الحلم الجورجي ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

ردود الفعل علي انتخاب ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا لجورجيا

وآثار قرار انتخاب ميخائيل كافيلاشفيلي احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقالت أحزاب المعارضة، إنها لن تعترف بالنتائج، وأصرت على أن الرئيسة الحالية، سالومي زورابشفيلي، تظل رئيسة الدولة الشرعية.

ومن جانبها، أدانت سالومي زورابشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي فاز بها ميخائيل كافيلاشفيلي باعتبارها غير شرعية، ودعمت احتجاجات المعارضة بشأن التلاعب المزعوم في الأصوات، قائلة إن التصويت كان نقطة تحول في تحديد ما إذا كانت الدولة القوقازية التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة ستواصل جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو العودة إلى الخضوع لنفوذ روسيا.

ونُظّمت تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث أُجريت الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة.

ميخائيل كافيلاشفيلي

وتشهد جورجيا تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

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