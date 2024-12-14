نجيب ميقاتي يزور روما لبحث الأوضاع اللبنانية

محادثات رسمية مع جورجيا ميلوني..

عقد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، محادثات رسمية مساء السبت مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية بروما، وشهد اللقاء مراسم استقبال رسمية عند المدخل الرئيسي للمقر، ويستعرض الموجز تفاصيل الزيارة

تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا

ناقش الطرفان العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث أعرب ميقاتي عن شكر لبنان لإيطاليا على دعمها المستمر، خاصة في جهود وقف إطلاق النار، كما أشاد بدور إيطاليا ضمن قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكداً على أهمية استمرار هذه المهام لتحقيق الاستقرار.

دعم إيطاليا لاستقرار لبنان

من جهتها، أكدت جورجيا ميلوني أن أمن لبنان واستقراره يمثل أولوية لإيطاليا، مشيرة إلى أهمية التفاهم حول وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

الحضور الرسمي للقاء

شارك في الاجتماع كل من:

المستشار العسكري لرئيسة وزراء إيطاليا الجنرال فرانكو فديريتشي.

المستشار الدبلوماسي السفير فابريسيو سادجيو.

سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر.

المستشار زياد ميقاتي.

تأتي هذه المحادثات في ظل الأوضاع الراهنة بلبنان، وسط تطلع لدور دولي أكبر لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

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