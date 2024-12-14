أبو عبيدة يكشف: جيش الإحتلال يقصف موقعًا به أسرى إسرائيليون

بيان أبو عبيدة وتصريحات المقاومة.. قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف مكان يحتوي على عدد من أسرى العدو، وقام بتكرار القصف بهدف قتلهم، وأشار إلى أن هناك معلومات استخباراتية تؤكد أن إسرائيل تعمّدت استهداف الموقع لضمان مقتل الأسرى وحراسهم، ويستعرض الموجز تفاصيل البيان.

وأضاف أبو عبيدة أن المقاومة نجحت في إنقاذ أحد الأسرى بعد محاولات شاقة، ولكن مصيره حتى الآن غير معروف، وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث وعن حياة الأسرى.

تقدم في مفاوضات الأسرى

على صعيد آخر، تحدثت تقارير إسرائيلية عن تقدم في المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل الأسرى، مشيرة إلى "تفاؤل حذر" بخصوص التوصل إلى اتفاق. وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة، قطر، ومصر يضغطون على الجانبين للوصول إلى تفاهم.

وذكرت تقارير فلسطينية أن تركيا انضمت مؤخرًا إلى جهود الوساطة، مما قد يدفع حماس نحو اتفاق وشيك.

مراحل محتملة في الصفقة

بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يجري الحديث عن إطلاق عدد محدود من الرهائن في المرحلة الأولى، على أن تشمل الصفقة النساء المحتجزات.

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