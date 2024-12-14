موقف دونالد ترامب من المهاجرين الغير شرعيين لبلاده

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ،الخميس ، عن عدد من أهم الملفات التي يعتزم الإنتهاء منها خلال ولايت الثانية والأخيرة بحسب الدستور الأمريكي الذي لايتيح للمرشح الفائز بولايتين الترشح لثالثة مدى الحياة الموجز يسرد أبرز تصريحات ترامب في السطور التالية .

ترحيل المهاجرين:

خلال تصريحاته لمجلة "تايم" جدد ترامب على إعتزامه المضي قدما في خطته في الإستعانة بالجيش الأمريكي لترحيل المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهى الخطة التي شدد على تعهده بها مرار أثناء حملته الإنتخابية.

حيث قال خلال أحد تجمعاته الإنتخابية : "سنستخدم كل الموارد اللازمة على المستوى المحلي والفيدرالي والعسكري لتنفيذ أكبر عملية ترحيل محلية في تاريخ أمريكا".

وأضاف خلال حديثه لمجلة "التايم" : إنه سيدفع نحو استخدام الجيش في عمليات الترحيل "حتى الحد الأقصى لما يسمح به القانون".

وفيما يتعلق بأن القانون الأمريكي ينص على أنه لا يمكن إستخدام الجيش لفرض القوانين المحلية، دون صدور قانون من الكونجرس، قال : "هذا لا يوقف الجيش إذا كان غزوًا لبلدنا، وأنا أعتبره غزوًا لبلدنا".

اللقاحات:

وخلال اللقاء أبدى ترامب قناعة بإحدى النظريات الغير مثبتة التي تقول إن لقاحات الأطفال تسبب التوحد، وهي فكرة يروج لها كثيرًا مرشح ترامب الأبرز لتولي حقيبة الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت ف. كينيدي الإبن ، والذي يعد مشككا صريحا في اللقاحات، مشيرًا إلى اعتقاده بأن "التوحد يأتي من اللقاحات.

و في ذلك الإطار فقد أعلن ترامب أنه سيوجه كينيدي لدراسة الأمر، العمل دراسة التخلص من بعض اللقاحات للأطفال، قائلًا: "سنعرف بالتأكيد ما هو جيد وما هو غير جيد".

الأزمة الأوكرانية:

وفيما يتعلق بالأزمة إنه يختلف بشدة مع قرار إدارة بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب داخل روسيا

و أضاف : "نحن فقط نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ"، كما قال ترامب، مما أثار المخاوف من أن إدارته قد تقلص المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وكان ترامب قد أبدى إحتجاجا الميزانية الضخمة التي تضخها الولايات المتحدة لدعم كييف، قائلًا: "أوروبا تدفع جزءًا ضئيلًا، والحرب مع روسيا أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا مما هي عليه بالنسبة لنا".

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