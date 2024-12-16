ترامب ينتقد تركيا بشدة بسبب دعمها للمعارضة السورية

شنّ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هجومًا حادًا على تركيا لدعمها المعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد، واصفًا ما حدث بأنه "عملية استيلاء غير ودية"، تصريحات ترامب جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين بمقر إقامته في فلوريدا "مارلاجو"، حيث تحدث عن الصراع الدائر في سوريا والعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وتركيا، ويعرض الموجز ابرز تصريحاته.

وصف ترامب لتحركات تركيا



قال ترامب إن تركيا نفذت ما وصفه بعملية استيلاء دون خسارة كبيرة في الأرواح، وأضاف: "أعتقد أن تركيا ذكية للغاية، لقد تمكنت من تحقيق ما أرادته دون تكلفة بشرية كبيرة، لكن ما قامت به يمكن وصفه بالاستيلاء غير الودي". تصريحات ترامب تحمل إشارات واضحة إلى استيائه من طريقة تعامل تركيا مع الأزمة السورية، رغم كونها حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.

رأي ترامب في بشار الأسد



لم يوفر ترامب الانتقادات لبشار الأسد نفسه، حيث وصفه بالبربري. وأكد أن "ما فعله الأسد ضد الأطفال كان وحشيًا"، في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام السوري خلال النزاع المستمر منذ سنوات، ومع ذلك، فإن انتقاد ترامب لتركيا يُظهر تناقضًا في الموقف الأمريكي تجاه الأطراف المتصارعة في سوريا.

الصراع السوري وعلاقته بالسياسة الأمريكية



رغم اعتراف ترامب بوحشية نظام الأسد، إلا أن تصريحاته بشأن تركيا أثارت تساؤلات حول رؤيته للعلاقات الدولية، خصوصًا مع حلفاء واشنطن. تركيا تُعد شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط، لكن دعمها للمعارضة السورية يضعها في موضع انتقاد من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة.

رسائل ترامب في تصريحاته



تصريحات ترامب الأخيرة تحمل دلالات واضحة على أن سياسته الخارجية قد تشهد تغييرات جذرية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا وطريقة التعامل مع الملف السوري. كما أنها تشير إلى أنه لن يتوانى عن انتقاد حلفاء الولايات المتحدة إذا رأى أن أفعالهم تتعارض مع مصالح بلاده أو رؤيته للوضع في المنطقة.

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