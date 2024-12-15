ترامب يفـ جر أزمة المسـ يرات المجهولة التي تحلق في سماء أمريكا

مازال الغموض يحيط بـ المسـ يرات المجهولة التي تحلق في سماء شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدي إلى إثارة حالة من الفزع والرعب والجدل بين السكان.

ودخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب علي خط أزمة المسـ يرات المجهولة، داعيًا إلى كشف حقيقتها، أو إسقاطها.

قصة المسـ يرات المجهولة التي تحلق في سماء أمريكا

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي قصة المسـ يرات المجهولة التي تحلق في الولايات المتحدة، وتعليق ترامب عليها.

زادت حالة الغموض حول المسـ يرات المجهولة التي تحلق في سماء أمريكا، خاصة مع عدم تمكن السلطات الأمريكية من تقديم إجابات محددة حول هذه القضية، وانتقد المشرعون طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ونقص المعلومات المتاحة للجمهور.

ترامب

وجاء تعليق السلطات الأمريكية علي ظهور المسـ يرات المجهولة غير كاشف للحقائق، يق قالت إنه لا يُعتقد أن هذه الأجسام الطائرة تشكل خطراً على الأمن العام أو الأمن القومي.

البيت الأبيض يعلق علي ظهور المسـ يرات المجهولة

ومن جانبه، علق جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، علي ظهور المسـ يرات المجهولة في سماء أمريكا قائلًا: "إن الصور المتاحة تُشير إلى أن العديد من مشاهدات المسيّرات التي تم الإبلاغ عنها كانت في الواقع لطائرات مأهولة".

ترامب يعلق علي ظهور المسـ يرات المجهولة في سماء أمريكا

وفي نفس الصدد، علق دونالد ترامب علي ظهور المسـ يرات المجهولة في سماء أمريكا، حيث كتب على منصته تروث سوشل، قائلًا: "مشاهدات غامضة لمسيرات في كل أنحاء البلاد.. هل يمكن أن يحدث هذا حقًا من دون علم حكومتنا؟ لا أعتقد ذلك، وعلى الجمهور أن يعرف وعلى الفور، وإلا فلتُسقِطوها".

وكانت كاثي هوكل، الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك، قد أكدت، أمس السبت، ظهور المسـ يرات المجهولة قائله: "إن مدارج مطار صغير في المنطقة أغلقت لمدة ساعة بسبب ظهور مسيّرات جديدة".

انتقادات أمريكية بسبب ظهور المسـ يرات المجهولة في سماء أمريكا

وفي السياق ذاته، انتقد عمدة مقاطعة مونماوث بولاية نيوجيرسي السلطات الوطنية لعدم استجابتها، داعيًا في الوقت نفسه الجمهور إلى عدم إطلاق النار على المسـ يرات المجهولة

وقال عضو الكونجرس الجمهوري كريس سميث، إن ظهور المسـ يرات المجهولة في سماء أمريكا يعتقد أن يكون ذلك تهديدًا من دولة أجنبية مثل روسيا أو الصين، من دون أي دليل يدعم ذلك.

المسـ يرات المجهولة

وجددت السلطات الفيدرالية تأكيدها على عدم وجود أي نشاط إجرامي أو أجنبي بشأن ظهور المسـ يرات الأجنبية في سماء أمريكا.

وأكد ممثلون للشرطة الفيدرالية (إف بي آي) والأمن الداخلي وإدارة الطيران الفدرالة (إف إيه إيه) أنه لا يوجد أي عنصر، في هذه المرحلة من تحقيقاتهم، يُظهر وجود نشاط إجرامي أو صادر عن قوة أجنبية.

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