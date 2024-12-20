الحق ذاكر.. التعليم تعلن عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. يعد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من أكثر الأسئلة التي تشغل باستمرار على محرك البحث "جوجل" من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تعد هذه المرحلة خطوة حاسمة في تحديد مستقبل الطلاب التعليمي، وتهم نتائج هذه الامتحانات في توجيهم نحو التعليم الثانوي العام أو الفني، سنكشف لكم قريبًا موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2025، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع الموجز موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الشهادة الإعدادية 2025 للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ومن المفترض أن تبدء الامتحانات من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير2025، وذلك وفق المواعيد التي حددتها وزارة التعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وستبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، وفقًا المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية، من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى 6 فبراير.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025، والتي جاءت كالتالي :

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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