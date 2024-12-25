نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024-2025.. رابط مباشر

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي.. مع اقتراب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، يحرص الكثير من طلبة الصف الخامس الابتدائي 2024-2025، وبمساعد أولياء الأمور على مراجعة شاملة على نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول للمواد الدراسية.

ويعتبر الاعتماد على نماذج امتحان الترم الاول الاسترشادية، من أبرز الوسائل التي يستخدمها الطلاب وذلك لتحسين مستوى استعدادهم للامتحانات.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024-2025

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لكل المواد الدراسية من خلال المنصة الأساسية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024-2025

حيث تشمل نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي نموذجان: “الأول”، و"الثاني".

كما يشمل كل نموج على مجموعة من الأسئلة الامتحانية إلى جانب الإجابة عليها في ملف النموذج نفسه.

ويمكن تحميل النموذج الاسترشادي الأول لمادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

ولتحميل النموذج الاسترشادي الثاني لمادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي جميع المواد

ويوفر الموجز، لطلبة الصف الخامس الابتدائي، روابط تحميل مباشرة لنماذج امتحانات لجميع المواد، على النحو التالي:

تحميل نموذج امتحان العلوم باللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، من هنــــــا.

تحميل نموذج امتحان التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي، من هنـــــا.

تحميل نموذج امتحان العلوم باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي، من هنـــــا.

تحميل نموذج امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي، من هنــــــا.

تحميل نموذج امتحان العلوم باللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، من هنـــــا.

تحميل نموذج امتحان الرياضيات باللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، من هنــــــا.

تحميل نموذج امتحان الرياضيات باللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، من هنــــــا.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

ولتحميل باقي نماذج المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،، أعلنت في وقت سابق، أن مدة إجازة نصف العام 2025، ستكون أسبوعين فقط، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

كما أنه لا يوجد أي نية لتغيير هذه المدة، وأن الإجازة ستظل كما هو مقرر، وتعتبر الإجازة بالنسبة لـ الطلاب وأولياء الأمور استراحة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025، وهي فترة تعتبر فرصة لتجديد النشاط والراحة.

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