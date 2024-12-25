الآن جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة 2025

يزداد تساؤلات كل من الطلاب وأولياء الأمورعن جدول امتحانات نصف العام، محافظة الجيزة 2025، تزامتا مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وقد أصدرت وزارة التعليم والتعليم الفني بعض جداول الامتحتنات بعدد من المحافظات، وفيما يلي يستعرض الموجز، جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة 2025، على النحو التالي:

جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل ستنتهي بحلول يوم 23 يناير 2025، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 25 يناير 2025.

كما أشارت وزارة التعليم، إلى أن الإجازة ستبدأ لكل صف دراسي فور انتهاء امتحاناته، وذلك وفقًا للجداول المحددة من قِبل المديريات التعليمية.

مراعاة الأعياد الدينية

وأكدت الوزارة على أهمية احترام الأعياد الدينية عند تحديد جداول الامتحانات. وبناءً على ذلك، لن تُعقد أي اختبارات في أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025، حيث تتزامن هذه الأيام مع أعياد الأخوة المسيحيين.

موعد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية

ستجرى امتحانات نصف العام لجميع الصفوف الدراسية، خلال الفترة من 11 لـ 23 يناير 2025، وفقًا للجداول المخصصة لكل مرحلة، وحسب الخريطة الزمنية المحددة سواء كانت للصفوف النقل أو الاعدادية.

جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة 2025

تقييم المواد غير المضافة للمجموع

كما وجهت وزارة التعليم المديريات التعليمية، قبل بدء امتحانات المواد الأساسية في 11 يناير 2025، بضرورة الانتهاء من تقييم المواد غير المضافة للمجموع، مثل الأنشطة ومواد المستوى الرفيع لمدارس اللغات.

جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة 2025

يذكر أن المديريات التعليمية والإدارات المدارس، وجهت بأهمية الالتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل دون حذف أو تخفيف، وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية للترم الأول، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع والمواد الدراسية الأساسية على أن يلتزم الطلاب بالحضور وعدم توقف الدراسة، مشددة على أن الأسبوع الأخير من الدراسة سوف يتم تخصيصه للمراجعة على المناهج الدراسية فى إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة 2025

جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة 2025

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