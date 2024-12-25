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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

نصائح وطرق فعالة لـ تحسين الحالة النفسية للطلبة في فترة الإمتحانات

الحالة النفسية للطلبة
الحالة النفسية للطلبة في الإمتحانات

نقدم لكم فيما من الموجز أهم النصائح للطلبة بشأن حالتهم النفسية في فترة الإمتحانات، حيث أن خلال فترة الامتحانات العصيبة التي يقع فيها الطالب تحت ضغط الإمتحانات ومشاعر الخوف والتوتر، يلزم أن يتسلح بمجموعة من النصائح النفسية التي تجعله أكثر قدرة على تخطي تلك المشاعر السلبية، وأيضاً التركيز على أهدافه من حيث الدراسة والاستذكار.

لتحسين الحالة النفسية للطلبة طوال فترة الإمتحانات 

الحالة النفسية في فترة الإمتحانات

يمكن للكثير من النصائح أن تعزز من صحة الطالب النفسية، وتجعله أيضاً أكثر قدرة على تخطى المشاعر السلبية التى تتعلق بالخوق والقلق العام والترقب للمواد والإمتحانات.

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نصائح مهمة للطلاب خلال فترة الإمتحانات

أولا قم بتحديد موادك الدراسية ومهامك المطلوبة منك بشكل سليم وجدى، ومرتب ومنظم أيضاً، وفي كل جداول على سبيل المثال، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف عليك الضغط النفسى.

وبعدها ادرس ببساطة لا بقلق بالغ، وكن أكثر هدوءا ولا ترفع من شعورك بالتوتر فتتأثر قدراتك المخية أكثر.

وأيضاً خصص لنفسك وقتاً مستقطعا من اليوم، وأن يكون ثابت ولا تغيره، ولا تمتنع عنه، لتغيير حالتك النفسية، عن طريق الإستمتاع بهواية أو بفعل شيء محبب لك.

وبالإضافة إلى النشاط اليومى عن طريق التمشية أو الرياضة أو الإستماع لشيئ محبب لك وأنت تتحرك، حيث يعمل على تعزيز حالتك المزاجية الجيدة.

والحرص على النوم الجيد حيث أنه يعنى نفسية جيدة، وصحة عقلية واستذكار جيد أيضاً.

وأيضاً اطلب المساعدة إذا كنت تحتاج لها، فلا تكثر المهام على عاتقك، واطلب من الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة، وهكذا الطبيب النفسى إذا كان قلقك خارج عن ارادتك ولا تتمكن أيضاً من إيقافه والسيطرة عليه.

واهتم بتخفيف حدة الضغط بواسطة مشاركة أسرتك وجباتهم العائلية، ونزهاتهم.

وهيئ مكانك الذى تقوم فيه بالمذاكرة ليسعدك أكثر وتكون في حالة نفسية أفضل، وقم بتنظيفه.

وأيضاً يجب أن يبعد عن أي مشتات أثناء المذاكرة مثل التلفاز أو الهاتف أو الكمبيوتر وغيرهم.

نصائح مهمة للطلاب في فترة الإمتحانات الصعبة 

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