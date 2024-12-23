خبراء الطب النفسي يقدمون روشتة فعالة لـ امتحانات نصف العام

مع اقتراب امتحانات نصف العام، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، حتي يصبح من الضروري أن الطلاب يحتاجون إلي مراجعة فعالة قبل دخول الاختبارات.

لذا يستعرض الموجز، نصائح من الطب النفسي للاستعداد الفعال للمراجعة قبل الامتحانات، والتي تقوم على مساعدتك على التركيز والحفظ والفهم بأسهل الطرق.

امتحانات نصف العام

كن إيجابيًا دائمًا

يجب على الطالب يكون دائمًا متفائل ومؤمن بقدراته على التقدم دائمًا حتي يساهم في التركيز وعدم التشتت الدائم.

ودائمًا ابق إيجابيًا وهادئًا أثناء المذاكرة أو المراجعة فـ إذا واجهت مشكلة أو يوم سيئ فلا تدعه يكون سبب يؤثر على المراجعة وقم في اليوم التالي.

التدريب على نماذج امتحانات سابقة

التعرف على نماذج سابقة تكون وسيلة فعالة لتقوي الطالب كما أنه يقوم بالتدريب على نظام أسئلة الامتحانات.

إنشاء جدول للمراجعة

قم بإنشاء جدول للمذاكرة وخاصًا المراجعة لأنها تساعد على تنظيم الوقت.

الأخذ فترات راحة منتظمة

لا يجب الاستمرار في المذاكرة بدون فترة راحة، لأن الإرهاق يسبب التعب وعدم الرغبة في المراجعة، والأفضل أخذ راحة ربع ساعة على الأقل بين المراجعة.

خيارات نمط الحياة الصحية

يجب على الطالب يأخذ قسط كافي من النوم وتناول وجبات صحية والحفاظ على النشاط البدني، لأن هذا يساهم في التركيز ونمط الحياة المتوازن.

امتحانات نصف العام

تحديد الهدف

أن تحديد الهدف للدراسة سواء كانت مذاكرة أو مراجعة يعتبر تحديدًا مهمًا للغاية الذي يحافظ عليها الطالب ليكون أكثر تحفيزًا وتركيزًا.

وقم أيضًا بعمل جدول مراجعة يختص كل مادة على الأقل، ويتضمن كل المذاكرات والورق الخاص بكل مادة منفصلة لسهولة المذاكرة والتزام بها قدر الإمكان.

التعليم النشط واستخدام التقنيات

يعد التعلم النشط من أبرز الأشياء المهمة والتي تساعد على التركيز والانجاز مثل التلخيص أو تعليم المفاهيم بصورة واضحة ومختصرة لأن الفهم النشط يعزز الاحتفاظ بالمعلومات ويغني عن الطرق السليبة والمعتادة.

امتحانات نصف العام

اطلب التوضيحات

يجب عدم التردد في معرفة الأشياء التي تحتاج إلي توضيح سواء من الزملاء أو المعلمين في الفصل الدراسي، لأنها المساعدة والفهم من البعض يساعد على التركيز وتصحيح الأخطاء.

انضمام إلى مجموعات الدراسة

يجب على الطالب الانضمام إلي مجموعات دراسية للمساعدة والمشاركة الفعالة وتعزيز المفاهيم وسهولة المذاكرة.

استخدم الموارد عبر الإنترنت

الإنترنت أصبح العصر الرقمي الحالي والذي يغني عن الكثير لذا يجب على الطلاب استغلال هذا في الدخول على المواقع التعليمية والاختبارات التفاعلية والدروس أونلاين وسماع بعض الفيديوهات البسيطة وليس معقدة، كما يعتبر هو وسيلة من الوسائل التي تعمل على إتاحة التمرين.

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