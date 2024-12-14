القراءة للأطفال المصابين بالتوحد .. خطوات ونصائح من الأشهر الأولى

القراءة للأطفال المصابين بالتوحد من عمر الأشهر الأولى ليست مجرد نشاط ممتع، بل هي وسيلة لتعزيز التواصل وتطوير المهارات الاجتماعية والإدراكية.

ويقدم الموجز، خلال هذا التقرير نصائح عملية تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من جلسات القراءة.

لماذا تعد القراءة مهمة للأطفال المصابين بالتوحد؟

تعزيز الروابط العاطفية: القراءة بصوت دافئ وهادئ تعزز الشعور بالأمان والانتماء.

تنمية المهارات اللغوية: الكتب المصورة تساعد في توسيع المفردات وفهم اللغة.

تحفيز التفاعل الاجتماعي: من خلال الأسئلة البسيطة والإشارات البصرية.

توفير الروتين: القراءة كجزء من جدول يومي تمنح الطفل شعوراً بالاستقرار.

نصائح لاختيار الكتب المناسبة:

كتب تحتوي على صور واضحة وبسيطة: الصور الملونة والواقعية تجذب انتباه الطفل.

نصوص قصيرة وجمل بسيطة: النصوص الطويلة قد تسبب فقدان التركيز.

موضوعات مألوفة: كتب عن الحيوانات، الطعام، أو النشاطات اليومية.

كتب تفاعلية: مثل تلك التي تحتوي على ملمس مختلف أو صفحات قابلة للسحب.

القراءة للأطفال المصابين بالتوحد

خطوات القراءة للأطفال المصابين بالتوحد

1. اختيار البيئة المناسبة:

اجلسي مع طفلك في مكان هادئ بعيد عن المشتتات.

اجعلي الإضاءة مناسبة والجلوس مريحاً.

2. اتباع أسلوب مرن:

لا تفرضي على طفلك إنهاء القصة، اسمحي له بتحديد المدة.

إذا أبدى اهتماماً بصفحة معينة، اقضي وقتاً أطول فيها.

3. استخدام الإشارات الصوتية والبصرية:

قارئي بصوت واضح وبطيء.

استخدمي تعابير وجه مميزة وحركات يد لتعزيز المعنى.

القراءة للأطفال المصابين بالتوحد

4. التركيز على التفاعل:

اسألي أسئلة بسيطة مثل: "أين القط؟" أو "ما لون السيارة؟".

امدحي استجاباته أو محاولاته للتفاعل.

5. تكرار القراءة:

الأطفال المصابون بالتوحد يستفيدون من التكرار، فالكتاب نفسه يمكن أن يكون مريحاً.

نصائح لـ القراءة للأطفال المصابين بالتوحد

توقيت القراءة: اختاري وقتاً يكون فيه طفلك هادئاً ومسترخياً.

إشراك الحواس: إذا كان الطفل يستجيب بشكل إيجابي للمس، اختاري كتباً بمواد ملموسة.

التكيف مع اهتماماته: إذا كان يحب السيارات مثلاً، اختاري كتباً حول السيارات.

القراءة للأطفال المصابين بالتوحد

تحسين تجربة القراءة مع تقدم العمر

مع نمو طفلك، قدمي له قصصاً أطول ذات حبكة بسيطة، واستخدمي القراءة كفرصة لتعليمه مفاهيم جديدة مثل العدّ أو الألوان، استمري في تعزيز الروتين واجعلي القراءة جزءاً من وقت النوم.

القراءة للأطفال المصابين بالتوحد

القراءة لطفلك المصاب بالتوحد ليست مجرد نشاط تعليمي، بل هي فرصة للتواصل وبناء علاقة قوية تعزز نموه العاطفي والذهني، بتطبيق هذه النصائح، ستتمكنين من توفير تجربة غنية وممتعة لطفلك.

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