عادة خاطئة يفعلها الكثيرون للتخلص من حب الشباب تعرف عليها

حب الشباب، تلك المشكلة التي تؤرق الكثيرين، خاصة الفتيات، لا تقف عند حدود التأثير الجمالي فقط، بل تمتد إلى التسبب في أضرار نفسية تدفع البعض للبحث عن حلول سريعة وغير مدروسة. من بين هذه الحلول الشائعة تفريغ البثور باستخدام الإبر أو الدبابيس، وهي عادة قد تبدو سهلة لكنها تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

وفي هذا الصدد يرصد "الموجز" مخاطر تفريغ حب الشباب بالإبرة وكيفية تجنب ظهور حب الشباب.



خطورة تفريغ الحبوب بالإبرة

الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تفريغ حب الشباب بالإبرة أو الدبوس، خاصة إذا لم تكن الأدوات معقمة، يعد من الأخطاء الشائعة التي قد تضر البشرة أكثر مما تفيدها. هذه الممارسات تُعرّض البشرة لانتشار البكتيريا، مما يساهم في زيادة عدد الحبوب بدلاً من تقليلها.

وأضافت «سند» أن هناك إبرًا طبية مخصصة يستخدمها الأطباء لتفريغ الحبوب بطريقة سليمة، حيث يتم التعامل بحذر لإخراج الصديد دون إلحاق الضرر بالجلد. لكن اللجوء إلى هذه الوسيلة يجب أن يتم فقط تحت إشراف طبي متخصص لتجنب المضاعفات المحتملة.

مخاطر لا تُحمد عقباها



إذا تم استخدام الإبر بشكل عشوائي، فقد تتسبب في تهيج الجلد واحمراره، خاصة إذا كانت الأدوات غير نظيفة أو تم التعامل مع الحبوب بعنف. موقع «مايو كلينك» يحذر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى ندبات دائمة وتشوهات تحتاج إلى علاج طويل الأمد للتخلص منها.

كيف تتجنب ظهور حب الشباب؟



للوقاية من حب الشباب، هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتجنب تفاقم المشكلة:

تجنب لمس الوجه بشكل متكرر: الأيدي غير النظيفة تنقل البكتيريا والزيوت إلى البشرة، مما يساهم في ظهور البثور.

الحفاظ على ترطيب البشرة: استخدم مرطبًا خفيفًا بشكل منتظم لتجنب جفاف البشرة، الذي قد يحفز إفراز المزيد من الزيوت.



في النهاية، العناية بالبشرة تبدأ باتخاذ قرارات صحيحة وتجنب الحلول السريعة التي قد تؤدي إلى مشاكل أكبر. إذا كنت تعاني من حب الشباب، فإن زيارة طبيب الجلدية هي الخطوة الأذكى لتجنب تعقيدات لا حاجة لها.



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