قواعد أساسية للعناية بالأظافر وتطويلها والحصول على مظهر صحي وجذاب

العناية بالأظافر.. تهتم الكثير من النساء بمظهر أظافرهن ويسعين لتحقيق أظافر صحية، قوية، ولامعة، إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية تحقيق ذلك، فإن العناية بالأظافر تتطلب اتباع روتين يومي وسليم، في هذا التقرير تعرض الموجز على 8 قواعد أساسية للعناية بالأظافر وتطويلها، لضمان حصولك على أظافر جذابة وصحية، ويستعرض الموجز قواعد العناية بها.

قواعد العناية بالأظافر

1. ترطيب الأظافر بانتظام

العناية بالأظافر



تكرار غسل اليدين بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأظافر وتشققها، مما يتطلب ترطيبها بانتظام. من أفضل الطرق لتحقيق ذلك هو تدليك الأظافر بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند قبل النوم. هذه الزيوت تساعد في الحفاظ على الرطوبة وتقوية الأظافر.

2. الحفاظ على نظافة الأظافر



إهمال نظافة الأظافر يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا والإصابة بالعدوى. من الضروري تنظيف الأظافر باستمرار وتعقيم أدوات المانيكير قبل وبعد الاستخدام. كما ينصح بقص الأظافر بشكل مستقيم لتجنب دخول البكتيريا إلى داخل الأظافر، مع استخدام مطهرات طبيعية مثل زيت شجرة الشاي، المعروف بقدرته على قتل البكتيريا.

3. تجنب كشط طلاء الأظافر



كشط طلاء الأظافر يمكن أن يتسبب في إزالة الطبقة الواقية للأظافر، ما يؤدي إلى جفافها وتشققها وفقدان لمعانها. لذلك، من الأفضل تجنب هذه العادة الضارة للحفاظ على صحة الأظافر.

4. ارتداء القفازات الواقية



عند القيام بالأعمال المنزلية، مثل غسل الأطباق أو استخدام منتجات التنظيف الكيميائية، من المهم ارتداء قفازات واقية. هذه المواد الكيميائية قد تتسبب في جفاف البشرة والأظافر، لذا ارتداء القفازات يحميهما من التلف. كما يجب تنظيف القفازات وتجفيفها بشكل جيد بعد كل استخدام.

5. استخدام مستحضرات تجميل عالية الجودة

العناية بالأظافر



استخدام منتجات أظافر رديئة الجودة قد يسبب تلف الأظافر ويؤثر على صحتها بشكل عام. لذلك، من الضروري اختيار منتجات خالية من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤثر على الصحة عند ملامستها للطعام أو عند امتصاصها من خلال الجلد.

6. تجنب استخدام الأسيتون



الأسيتون هو مادة قوية يمكنها تجفيف الأظافر بشكل كبير. إذا كنتِ تريدين إزالة طلاء الأظافر، يفضل استخدام زيت اللوز أو فيتامين هـ كبديل. هذا لا يساعد فقط في إزالة الطلاء بل يساهم أيضًا في ترطيب الأظافر وتقويتها.

7. العناية بالأظافر بزيت جوز الهند



يعتبر زيت جوز الهند من أفضل المواد الطبيعية للعناية بالأظافر، إذ يحتوي على خصائص مضادة للفطريات تساعد في تقوية الأظافر وترطيبها. يمكن تدفئة الزيت قليلاً ثم تدليك الأظافر به وارتداء قفازات قطنية قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

8. العناية بالأظافر بعصير الليمون



عصير الليمون مفيد لتفتيح الأظافر والتخلص من البقع الداكنة. كما يحتوي على فيتامين ج الذي يعزز نمو الأظافر. ينصح بغمس قطعة قطن بعصير الليمون وتطبيقها على الأظافر مرتين أسبوعيًا، مع الحرص على ترطيب الأظافر بعد ذلك.

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