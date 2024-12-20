مع دخول الامتحانات.. 10 نصائح مهمة للاستعداد لاجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية

بالتزامن من افتراب انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2025، يتوجه الطلاب للبحث عن بعض النصائح التي من الممكن اقتنائها لإجتياز الامتحانات بشكل لائق، وسيعرض لكم الموجز بعض النصائح المهمة التي يجب أن يعرفها الطلاب قبل دخول الامتحان .

نصائح لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

تنظيم الوقت بشكل سليم . يجب وضع جدول يومي يحدد فيه ساعات المذاكرة، مع مراعاة توزيع الوقت بين المواد المختلفة حسب الأولوية. تخصيص وقت كافي للمراجعة والتمرين على أسئلة الامتحانات السابقة، للتأكيد على المعلومات الصحيحة . التركيز على المذاكرة الفعّالة والمضمون المهم، فلا يكفي مجرد قراءة الدروس، بل يجب فهمها بعمق، وتلخيص النقاط الرئيسية لتسهيل استرجاعها لاحقًا. استخدام وسائل تعليمية مساعدة مثل الخرائط الذهنية والملاحظات الملونة. الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية أثناء فترة الاستعداد والنوم، والتي تعد من اهم النصائح الواجب ذكرها.

7. تجنّب السهر المفرط، لأنه يؤثر سلبًا على الأداء العقلي وعدم التركيز .

8. الحفاظ على ممارسة الرياضة الخفيفة أو تمارين الاسترخاء تُساعد في تقليل التوتر.

9. حاول تجميع الأسئلة المراد فهمها والتوجه للمعلم المناسب لاستعابها جيدا.

10. الاستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الإعدادية والمراجعة البنائة.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

وفيما يلس سنعرض لكم خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025، والتى جاءت كالتالي:

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضًا

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 .. اعرف هتمتحن امتى؟

تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 .. لينك مباشر