مع دخول امتحانات الترم الأول 2025.. أطعمة فعالة لتقوية الذاكرة عند الطلاب

امتحانات الترم الأول 2025.. تزامنًا مع اقتراب الموعد لجميع الصفوف الدراسية المختلفة، مما جعل الطلاب وخاصةً اولياء الأمور للبحث عن أهم المأكولات والمشروبات التي بها فيتامينات وعناصر غذائية مهمة ومفيدة للجسم وللعقل لإمداد الطلاب بها قبل لمساعدتهم على التركيز أثناء اداء امتحاناتهم.

ووفقًا لمقولة العقل السليم في الجسم السليم، وفيما يلي سيعرض لكم موقع الموجز الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز قبل دخول امتحانات الترم الأول 2025.

امتحانات الترم الأول 2025

أطعمه تزيد من الذاكرة قبل امتحانات الترم الأول 2025

أطعمة تقوي الذاكرة للطلاب قبل دخول الامتحان

وقبل بدء امتحانات الترم الأول 2025، يمكن تعزيز الذاكرة وزيادة التركيز عبر تناول أطعمة تعزز صحة الدماغ وتساعد في تنشيط وظائفه لدى الطلاب، والتي جاءت كالتالي :

1. الأسماك الدهنية

مثل السلمون، الماكريل، والسردين، فهذه الأسماك غنية بالأوميجا-3 التي تُعزز صحة الدماغ وتحسن الذاكرة.

2. المكسرات والبذور

الجوز، اللوز، وبذور الكتان والشيا غنية بالدهون الصحية، فيتامين E، ومضادات الأكسدة المفيدة للدماغ.

3. التوت الأزرق

يحتوي على مضادات أكسدة تُقلل من التهابات الدماغ وتحسن التواصل بين خلاياه.

4. الخضروات الورقية

السبانخ، الكرنب، والبروكلي تحتوي على فيتامين K وحمض الفوليك الذي يُحسّن القدرات العقلية.

5. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، مما يساعد في تعزيز التركيز والذاكرة.

6. البيض

غني بالكولين والفيتامينات B6 وB12، مما يدعم وظائف الدماغ.

7. الأفوكادو

يحسن تدفق الدم إلى الدماغ بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة.

8. الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والكينوا، تمد الدماغ بالطاقة عبر توفير الكربوهيدرات المعقدة.

9. الشاي الأخضر

يحتوي على الكافيين والذي يعزز وظائف الدماغ ويحسن التركيز.

10. الكركم

يحتوي على مركب الكركومين، الذي يعزز نمو خلايا الدماغ ويحميها من التدهور.

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نصائح لتقوية الذاكرة

1. تناول كميات كافية من الماء يوميًا.

2. تقليل تناول السكريات والأطعمة المعالجة.

3. الحفاظ على نمط غذائي متوازن ومتنوع.

موعد امتحانات نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ موعد امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025، كما ستبدأ امتحانات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية في نفس التاريخ، وذلك في الموافق يوم 11 يناير 2025.

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