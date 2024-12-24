كيف تحافظ على دفء جسمك في الشتاء؟ نصائح عملية ومجربة

أصبحنا في أسوء أيام فصل الشتاء، وذلك بسبب تغييرات الطقس والتعرض بعض المناطق لسقوط الأمطار، مما يدفع الفرد على تغيير الخطط اليومية ويفضل الجلوس في المنزل، ولكن هناك أشخاص آخرون لا يستطيع تغير الخطط ويحرص على تحقيقها مهما كانت الأرصاد الجوية.

لذا يستعرض الموجز، بعض النصائح للأشخاص للذين يحبون الاستمتاع بفصل الشتاء، ويرتدون الملابس الشتوية التي تشعرهم بالدفء، على النحو التالي:

نصائح للشعور بالدفء عند الخروج من المنزل في الشتاء

للاحتفاظ بدرجة الحرارة والشعور بالدفء يفضل ارتداء الألياف الطبيعة منها الصوف.

اختيار ملابس مصنوعة من المواد الاصطناعية، منها النايلون والبوليستر، لأنها تعتبر من الملابس الخفيفة وسريعة الجفاف وتكون أرخص من الألياف الطبيعة بمراحل.

يفضل اختيار الأحذية المقاومة للمياه وذلك للحفاظ على القدمين أثناء السير تحت الأمطار أو الثلوج.

ينصح اختيار الملابس الدائمة ذات الألوان الداكنة مثل البني والأسود والكحلي والرمادي، لأنها تمتص الحرارة بشكل أفضل.

ينصح بالأخذ مشروب ساخن مثل الشاي والقهوة والكاكاو وغيرها من المشروبات الساخنة لأنها تساعد في الشعور بالدفء

فصل الشتاء

يلزم اختيار بعض الملابس التي تحتوي على بطانة داخلية من الفرو والصوف وذلك للشعور بالراحة والدفء دون الحاجة لارتداء طبقات.

يفضل ارتداء الجواكيت وخاصة الجاكيت مقاوم للمياه للحماية من سقوط الأمطار.

ينصح أيضًا ارتداء قفازات يد أو قبعة لأنهم يساعدان أثناء الخروج على الشعور بالدفء

فصل الشتاء

مناعة الجسم خلال فصل الشتاء

يعرف أن الشتاء أن هناك بعض الأشخاص يتعرضون للعدوي وبعض الفيروسات والإصابة الإنفلونزا، في على الفرد أن يحافظ على تعزيز المناعة وتحسبن الصحة العامة والحصول على بعض الفيتامينات الأساسية التي تقوي مناعة الجسم.

مراقبة الارصاد الجوية قبل الخروج من المنزل

قبل الخروج، يجب عليك التحقق من توقعات الطقس، وهذا سيساعدك في اختيار الملابس المناسبة وتجنب المفاجآت.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بفصل الخريف بأناقة وراحة، مع الحفاظ على صحتك في مواجهة تغيرات الطقس، اختر ملابسك بعناية واستعد لموسم جميل.

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