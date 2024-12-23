زرقة الأظافر في الشتاء .. هل هي مجرد تأثير للبرد أم مشكلة صحية؟

مع تغيرات الطقس وانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء، هناك الكثير من الأفراد تلاحظ تغير في لون اليد وخاصة لون الأظافر من اللون الطبيعي إلى اللون الأزرق الفاتح وفي بعض الأحيان يتغير اللون إلي أزرق غامق، وتعتبر هذه ظاهرة من الظواهر الشائعة في الشتاء وتسمي بـ الزرقة وتحدث عندما ينخفض الأكسجين في الدم.

لذا يستعرض الموجز، مؤشرات تؤدي إلي أعراض صحية خطيرة بسبب تحول أظافر اليد من اللون الطبيعي إلي اللون الأزرق وتتطلب رعاية طبية سيلمه.

أسباب الزرقة في الأظافر أيام الشتاء

انخفاض الأكسجين في الدم

عندما ينخفض الأكسجين في جسم الإنسان يؤدي إلي ظهور تغير اللون تحت الأظافر، وهذا ينتج أن هناك ارتباط بارتفاع الهيموجلوبين، كما يتضح أن المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم هو البروتين.

استجابة الجسم للبرد

عند تغير الطقس وانخفاض في درجة الحرارة في فصل الشتاء، يكون هناك حافظ من الجسم على دفء بعض أعضاءه وذلك عن طريق تقليل تدفق الدم، هذه تعتبر وسيلة طبيعية ولكنها تؤدي إلي التسبب تغير لون الأظافر لزرقة.

الطقس البارد

البرودة تؤدي أحيانًا إلي انقباض الأوعية الدموية، والذي يسبب عندم تدفق الدم في الجسم، ولكن إذا ظهر لون الأظافر بعد التدفئة لونها الطبيعي يشير لنقص في تدفق الدم وذلك بسبب البرودة.

الأظافر

أمراض كامنة

وتتكون الزرقة من أمراض صحية خطيرة وتتمثل كالتالي:

أمراض الرئة، منها: " متلازمة الضائقة التنفسية الحادة - الالتهاب الرئوي - الربو - الانسداد الرئوي المزمن".

مشاكل الأوعية الدموية: ظاهرة رينود التي تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الأطراف.

أمراض القلب، منها: قصور القلب الاحتقاني - أمراض القلب الخلقية

اضطرابات خلايا الدم والتي تسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

علاج زرقة الأظافر

الحالة الأولي: التعرض للبرد يجب دفئة اليدين كافية للعلاج رزقة الأظافر.

الحالة الثانية: عن إظهار مرض مزمن فقد يتطلب العلاج إجراءات طبية مخصصة.

الأظافر

نصائح وقائية الاحتفاظ الأظافر

قم بارتداء قفازات دافئة دائم في فصل الشتاء وخاصًا في تغييرات الطقس.

يلزم الإقلاع عن التدخين أو تجنبه لأنه يقلل من تدفق الأكسجين في الدم.

يجب دائمًا إجراء بعض الفحوصات الدورية لكشف عن أي أمراض كامنة تتعلق القلب أو الرئتين.

متى تطلب المساعدة الطارئة؟

يلزم اللجوء الفوري والاتصال بالطوارئ عند حدوث الأعراض التالي:

عند حدوث إغماء أو الدوخة

ألم في القفص الصدري.

ضيق في التنفس.

التعرق المفاجئ والشديد.

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